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俄外長4月8日訪中 為習蒲會鋪路

2024/4/7 16:58
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（中央社台北7日電）俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）4月8日至9日將訪問中國，與中國外長王毅舉行會談，外媒指出，這次訪問可能是為俄羅斯總統蒲亭預計5月與中國領導人習近平會面鋪路。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）4月3日表示，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）很快將與中國外長王毅會面。

今天中國外交部發言人毛寧宣布，應中共中央政治局委員、外長王毅邀請，拉夫羅夫將於4月8至9日對中國正式訪問。

路透社4月3日報導，拉夫羅夫與王毅這次會面可能為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）預計5月的中國之行奠定基礎。

5名知情人士告訴路透社，蒲亭屆時將與中國領導人習近平舉行會談，這可能是克里姆林宮領導人在新的6年總統任期內的首次海外訪問。

蒲亭3月中旬贏得總統選舉，邁向下個6年任期；蒲亭當時曾表示，俄羅斯和中國的關係非常穩定，他與中國國家主席習近平的個人友誼是一份助力；另考慮把中國列為他在新任期首度出訪的國家。

中國外交部當時則說「中俄互為最大鄰國和新時代全面戰略協作夥伴，我們深信在習近平主席和蒲亭總統的戰略引領下，中俄關係將持續向前發展」。（編輯：唐佩君/邱國強）1130407

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