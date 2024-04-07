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李強見葉倫：盼中美做夥伴而非對手

2024/4/7 13:39（4/7 13:52 更新）
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中國國務院總理李強（右）7日在北京會見美國財政部長葉倫（左）。（路透社）
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（中央社台北7日電）中國國務院總理李強今天在北京與正訪問中國的美國財政部長葉倫會面。李強表示，中方真誠希望兩國要做夥伴而不是做對手，「應該相互尊重、和平共處、合作共贏」，也希望美方與中方相向而行。

綜合官方香港電台等港媒報導，李強上午在與葉倫（Janet Yellen）會面的開場發言表示，當前中美關係在兩國元首的戰略指引下呈現企穩回升態勢。

李強又表示，今年是中美建交45週年，兩國關係應朝更加成熟的方向發展。中國國家主席習近平日前與美國總統拜登通電話，兩國元首一致同意雙方要加強對話、管控分歧、推進合作，保持中美關係總體穩定。

李強說，「中方真誠的希望，我們兩國要做夥伴，而不是做對手，應該相互尊重、和平共處、合作共贏。我們也希望美方中方相向而行，共同落實好兩國元首達成的重要共識，我們說要把舊金山的願景變成實景，我願與財長女士坦誠的交流我們共同關心的問題」。

李強又提到，中國國務院副總理何立峰過去兩天在廣州與葉倫進行很好的溝通，坦誠深入討論中美經濟領域的重點問題，取得建設性成效。

報導引述葉倫在開場發言表示，兩國有責任管控複雜的雙邊關係，雖然很多工作有待進行，但她相信，過去一年，雙邊關係已建立在更穩定的基礎上。

葉倫又說，這並不意味忽視雙方的分歧，或避免艱難的對話，而是要明白只有直接與坦率的溝通，才能取得進展。

據報導，葉倫下午將與北京市長殷勇會面，並與中國財長藍佛安舉行雙邊會談。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130407

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