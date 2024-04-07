葉倫面告何立峰：支持俄羅斯國防工業將有重大後果

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電）美國財政部長葉倫今天與中國國務院副總理何立峰會談，強調中國企業不得為俄羅斯對烏克蘭的戰爭提供實質協助，包括對俄國防工業的支持，否則將有重大後果。專家指出，這代表美國立場出現重大轉變。

繼去年7月出訪中國後，葉倫（Janet Yellen）3日再次訪中，馬不停蹄與產官學界會面，其中與何立峰討論的議題不少，從經濟到俄烏戰爭都包括在內。美國財政部洋洋灑灑的新聞稿中，出現3次「強調」（emphasize、underscore），都涉及安全議題。

她強調，美國在經濟領域的國家安全行動是基於明確的國安疑慮、範圍小且落實方式透明。葉倫也說，美國無意與中國脫鉤。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）於社群平台推文說道，葉倫此番說法代表美國相關立場出現重大轉變。美國官員私底下表示，中國對俄國的支持已接近「致命性援助」門檻。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時曾提到，所謂「致命性援助」包括「從彈藥到武器本身」。中國如果真的向俄羅斯提供致命性援助，將招致「嚴重後果」。

美國國務院副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）今年2月上任以來，每次與外國政要通話，幾乎都會提到針對中國支持俄羅斯國防工業的疑慮。

根據財務部新聞稿，葉倫也關切中國「非市場」政策及做法的規模，及其對美國勞工和企業的影響。她另提到中國經濟若干領域產能過剩的跡象，並呼籲採取行動解決這些問題。

葉倫8日將與有中國「經濟沙皇」之稱的前國務院副總理劉鶴會面，隨後與中國人民銀行（央行）行長潘功勝舉行雙邊會談，同日下午舉行記者會，隔天從北京飛回華府。（編輯：施施）1130407