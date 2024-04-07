葉倫見中國總理李強 稱美中需要「艱難」對話

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（中央社台北7日電）美國財政部長葉倫今天在北京與中國國務院總理李強會談。葉倫表示，過去一年的艱難對話有助兩國關係更加穩定；她並提出控制中國工廠產能過剩的主張。

路透社報導，葉倫（Janet Yellen）上午在與李強會面的開場發言中表示，「雖然我們還有很多工作要做，但我相信，在過去一年中，我們雙方的關係已經建立在更穩定的基礎上。這並不意味忽略雙方分歧或避免艱難的對話，而是代表我們必須明白，只有直接、坦率地溝通，雙方才能取得進展」。

葉倫還說，作為世界上最大的兩個經濟體，美中有責任對自己的國家和世界負責地管控複雜的雙邊關係，在應對緊迫的全球挑戰時進行合作，並發揮領導作用。她也向李強提出控制中國工廠產能過剩的主張。

李強則回應，兩國需要互相尊重，應該成為夥伴而非對手，並表示葉倫此行取得「建設性進展」。

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4至9日訪問中國的葉倫將中國電動車、太陽能板和其他清潔能源產品生產過剩作為此次訪問焦點。她昨天在廣州和中國國務院副總理何立峰會面時，雙方同意針對全球經濟平衡增長等議題展開對話。

不過，報導指出，葉倫訪中期間，中國官媒持續反駁產能過剩的言論。新華社5日發表英文社論說，葉倫大肆宣揚中國清潔能源領域產能過剩，是為美國保護主義製造藉口，打壓中國電動車相關產業無助於美國自身發展，期待葉倫訪中期間能取得更多進展，打破互利合作障礙。（編輯：廖文綺/周慧盈）1130407