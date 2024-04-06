中國產能過剩招致批評 謝鋒：這是個偽命題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國產能過剩危及全球供需平衡，不過中國駐美大使謝鋒接受媒體專訪表示，質疑中國產能過剩「這是一個偽命題」，並說從全球範圍來看，優質產能不是過剩，反而是嚴重不足。

美國「新聞週刊」（Newsweek）5日於官網刊登專訪謝鋒全文。

因中共領導人習近平指示發展「新質生產力」以擺脫當前中國經濟疲態，於是中國不再大舉生產鋼鐵或興建大樓，而是大量生產電動車、電池，發展生物製造及無人機的「低空經濟」，造成產能過剩導致全球供需失衡。

不過謝鋒告訴新聞週刊，有些人指責中國產能過剩對其他國家構成威脅，這是一個偽命題，全球範圍來看，優質產能不是過剩，反而是嚴重不足，尤其發展中國家能否從發展優質產能受益，是人類良知與能力的考驗。

對於各方質疑，中國補貼保護新能源產業，他說絕非如此，中國新能源產業蓬勃發展，全靠全球市場競爭中形成的創新優勢和經得起考驗的品質。

謝鋒指出，人們應該擔心的，不是中國經濟會不會「見頂」，而是會不會錯過「中國機會」的大餅；不是中國經濟會不會「崩潰」，而是「脫鉤斷鏈」阻礙全球經濟復甦、地緣政治衝突，顛覆持續80多年的世界和平。

至於新質生產力是否有助於改善中美經貿關係，謝鋒表示，資本「用腳投票」，美國等若干有遠見的企業家已敏銳感知這百年難得的歷史機遇，正聞風而動。

他說，開放應該雙向互惠，不是某個國家的獨角戲，而是各國的大合唱，以「小院高牆」和「脫鉤斷鍊」打壓別國具有競爭力的平台和產能，壟斷全球創新資源，勢必加劇技術鴻溝，阻礙世界發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，正在中國訪問的美國財政部長葉倫（Janet Yellen）於出訪前曾表示，中國在電動車等行業的廉價出口商品激增，可能引發供應過剩，並且損害其他國家經濟。

她說，中國政府過去對鋼鐵和鋁等產業的支持，已「導致嚴重的過度投資和產能過剩，而中國企業希望以低價將商品出口海外」，「如今，我們看到太陽能、電動車和鋰離子電池等『新』行業產能過剩」。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130406