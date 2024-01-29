留學生遭美方盤查遣返增 中國使館提交涉

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（中央社台北29日電）中國駐美國大使館今天表示，多名中國留學生近期自華盛頓杜勒斯國際機場入境時，遭美邊境執法人員盤查、滋擾並被注銷簽證遣返回國，中國駐美國大使館已對此向美方提出嚴正交涉。

中國駐美大使館官網29日刊文「提醒來美中國留學生謹慎選擇從華盛頓杜勒斯國際機場入境」，作了上述表示。

文章說，多名中國留學生近期自杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）入境時遭美邊境執法人員無端盤查、滋擾並被註銷簽證遣返回國。

文章指出，這些留學生都持有合法證件，是在回國休假、赴第三國旅遊或參加會議後返回美國，或在新生入學時赴美，期間受到長時間詢問，所攜電子設備受到檢查，有的甚至被限制人身自由長達10多個小時，並禁止與外界聯繫。

文章稱，中國駐美國大使館指高度重視維護中國留學人員安全和合法權益，已就此向美方提出嚴正交涉。

中國駐美國大使館表示，提醒擬赴美留學民眾謹慎選擇自華盛頓杜勒斯國際機場入境；同時入境美國時提高安全意識，詳細了解美入境政策規定，提前做好行前準備。

此外，中國駐美大使謝鋒當地時間28日在中國駐美國使館舉行「紀念中美留學45週年暨2024年中美青年新春聯歡活動」致詞表示，美方「中國行動計畫」的「寒蟬效應」還沒有消除。

謝鋒說，近期佛羅里達州又立法禁止中國學生進入公立院校實驗室工作，而每月數十名留學生等中方赴美人員被拒絕入境，這些學生在沒有確切證據的情況下就被貼標簽，甚至被強制遣返、禁止入境，「這是絕對無法接受的」。

他說，中方已第一時間向美方表明強烈反對的嚴正立場，將繼續堅決維護中國公民正當合法權益。

謝鋒並批評，「將教育交流合作政治化、工具化，不僅阻斷留學生求學之路、改變他們的人生規劃，也將導致美尖端人才流失，危害美自身的科研環境和創新活力」。

他說，「如果正常的人員往來被人為割斷，兩個大國的關係又怎麼維護和發展呢？」（編輯：周慧盈/張淑伶）1130129