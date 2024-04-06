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葉倫見美商界代表 反對脫鉤關切中國產能過剩

2024/4/6 12:38（4/6 12:59 更新）
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美國財政部長葉倫。（路透社）
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（中央社記者張淑伶上海6日電）美國財政部長葉倫昨天在廣州會見美國商界人士，她重申反對美中經濟脫鉤，並關心中國產能過剩及其導致的出口貿易問題。她說，產能過剩也對中國自身企業和產業構成挑戰。

葉倫（Janet Yellen）二度訪問中國，首站是廣州。5日下午，她參加中國美國商會活動，在廣州白雲國際會議中心對美國商界人士發表談話。

陸媒財新網報導，葉倫說，中美兩國占全球GDP比重達4成，擁有全球最大規模的金融體系，兩國對全球經濟成長至關重要。美國、中國分別是對方第一、第三大貿易合作夥伴；從交通設備到積體電路，對中國出口支撐著美國超過70萬個工作崗位。

葉倫說，美國政府對中國政策有諸多關鍵目標，包括追求與中國建立健康的經濟關係、尋求合作以應對全球挑戰等。

回顧過去一年多的努力，葉倫說，兩國啓動並定期舉行經濟和金融工作組會議，匯集兩國的政策團隊，從經濟監測到金融風險，再到識別和追求潛在的合作領域。對於存在分歧的領域，溝通有助於防止分歧因誤解而意外升級。

葉倫也對中國的商業環境表達了關切，她尤其關心產能過剩及其導致的出口貿易問題。但她強調，對產能過剩問題的關切，並不是反華政策。

她認為，產能過剩也對中國企業和產業構成挑戰，解決產能過剩，以及採取更廣泛的市場化改革，符合中國利益。她說，中國的市場改革讓數億人擺脫了貧困，現在中國也仍有通過改革實現重大獲益的潛力。

在與美國商界代表會面結束後，葉倫與中國國務院副總理何立峰會談。（編輯：曹宇帆）1130406

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