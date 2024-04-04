美國財政部長葉倫抵達廣州 上任以來二度訪中

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（中央社台北4日電）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今晚抵達廣州，是她上任以來第2次訪中。預計葉倫將在廣州出席一系列活動後前往北京，會晤中國高層官員，並於9日結束訪中行。

據官媒央視所屬「玉淵潭天」於微博發布的影音，中方由中國財政部副部長廖岷接機，葉倫在步下飛機之後，曾與廖岷短暫交談。

中國財政部新聞辦公室3日表示，經中美雙方商定，美國財政部長葉倫4日至9日訪中。

路透社報導，葉倫明天上午將與經濟專家舉行圓桌會議，討論中國經濟的挑戰和機會；隨後會晤廣東省長王偉中。

葉倫明天下午將參加中國美國商會主辦的活動，並就雙邊經濟關係發表演說，並於稍晚會晤中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰。

葉倫6日將繼續與何立峰舉行一系列雙邊會談，當天下午會談結束後前往北京。

她將在7日會晤中國國務院總理李強，隨後會見北京市長殷勇，下午和北京大學師生座談，晚間會晤中國財政部長藍佛安。

葉倫8日將分別會見前中國國務院副總理劉鶴與中國人民銀行總裁潘功勝，下午召開結束訪中前記者會，預計9日離開北京返回華府。

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美國財政部高層官員表示，葉倫這次訪中首站選擇廣州，是希望有機會看看北京以外的地方，聆聽各方的聲音，這也是中國官員鼓勵的，何況廣州也是許多外國公司，特別是美國公司匯集的地方。

此外，中國潮新聞引述中國社會科學院美國研究所助理研究員馬偉指出，葉倫這次在中國的行程將會見何立峰、藍佛安、潘功勝及廣東省主要領導，凸顯雙方既討論財金問題，也要討論如何加強中美在多邊國際經濟組織的合作。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130404