中國、匈牙利簽安全協議 加強公安及執法合作

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（中央社北京18日綜合外電報導）值北大西洋公約組織（NATO）致力在歐洲擴張之際，中國公安部長王小洪與匈牙利總理奧班罕見會面，中方提議在貿易及投資關係之外，進一步為長期戰略夥伴匈牙利提供公安支援。

路透社引述中國官媒新華社報導，在中匈建交75週年之際，王小洪上週告訴奧班（Viktor Orban），中國希望深化和匈牙利的執法及安全合作。

王小洪日前訪問布達佩斯時表示，他期盼兩國在打擊恐怖主義、跨國犯罪等領域加強合作，將此打造成「雙邊關係的新亮點」。

而在中國國家領導人習近平「一帶一路」倡議框架下，中匈合作也納入安全及執法能力提升項目。

新華社今天報導，王小洪也與匈牙利內政部長品特（Sandor Pinter）會面，並簽署執法及安全合作文件。新華社並未進一步透露相關細節。

對中國而言，和匈牙利簽署安全協議代表在歐盟獲得一場外交勝利。歐盟正在權衡與世界第2大經濟體中國的關係，雙方在人權、貿易失衡、俄羅斯全面入侵烏克蘭等議題上都有分歧。

匈牙利是俄羅斯盟邦，過去10年在奧班治下一直致力降低對西方國家的依賴，近日也在抵抗同意北約在歐洲擴張的壓力。

匈牙利是唯一尚未批准瑞典加入北約安全集團的北約國家。而且它愈來愈親近北京，已在歐盟的共同陣線造成裂痕。

中國向來對北約持批評態度，尤其是北約去年指北京的「野心和脅迫性政策」對其利益、安全及價值構成挑戰之後。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130219