葉倫二度訪中 分析指務實能讓中國接受

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（中央社記者張淑伶上海4日電）美國財政部長葉倫今天至9日訪問中國，成為拜登政府第一位兩次訪問中國的內閣成員。有分析指出，葉倫認可中美兩國深厚的經濟聯繫，又務實而不居高臨下，是能讓中國接受的角色。

陸媒「財經」雜誌3日刊文，引述一名不具名美國政府官員說，葉倫（Janet Yellen） 成行將成為拜登政府第一位兩次訪問中國的內閣成員。為什麼是葉倫？一是她認可中美兩國深厚的經濟聯繫，在她看來這是「題中應有之義」，這在美國高官中並不多見；二是葉倫非常專業而且務實，不居高臨下，也是能讓中國接受的角色。

去年7月葉倫訪問中國後，中美兩國成立了經濟和金融工作組，目的是就實質性的經濟和金融政策問題進行持續的接觸與溝通。這兩個工作組目前分別進行了3次會議。

美國財政部官員在對媒體發布葉倫行程時表示，葉倫此次中國行，「繼續她一直在進行的密集外交，以負責任地管理美中經濟關係」。

不過，報導也指出，葉倫此行除了加強中美兩國在金融穩定方面的合作外，也有挑戰，特別是她近期頻繁提及中國工業產能過剩，可能損害其他國家經濟。

葉倫3日離開華盛頓，4日抵達廣州。報導說，葉倫和中國官員都希望她有機會去北京以外的地方，聽各方面的聲音，選擇作為貿易和出口中心的廣州，則是因為其在中國的改革開放中發揮了至關重要的作用，也聚集了很多包括美國公司在內的全球不同國家的公司。

在中國期間，葉倫不僅要與中國高級官員以及美商代表舉行會晤，她還將與中國民眾進行直接接觸，包括與北京大學師生和一些經濟學者會面。

去年葉倫訪問中國時，除了公開會見，也曾在北京私下宴請數名中國年輕女性經濟界人士。相關照片在網上流傳後引發熱議，在民間部分人士對美國有敵意的氛圍下，這些參加宴請者受到批評。（編輯：周慧盈）1130404