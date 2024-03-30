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吳釗燮：美國若放棄烏克蘭 可能壯大中國攻台野心

2024/3/30 11:31（3/30 12:04 更新）
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外交部30日發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮（右）接受「紐約時報」專訪，指出美國支持台灣的必要性。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月30日
外交部30日發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮（右）接受「紐約時報」專訪，指出美國支持台灣的必要性。（外交部提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月30日
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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）俄烏戰爭爆發，外交部長吳釗燮近日接受外媒專訪時表示，一些基於反威權而尋求夥伴的中東歐國家，在俄烏戰爭期間加強與台關係；烏克蘭與台灣安全息息相關，如果美國放棄烏克蘭，可能壯大中國攻台野心。

外交部發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮日前接受「紐約時報」（The New York Times）專訪，該報以「台灣外交部長表示美國援助烏克蘭對嚇阻中國至關重要」（Taiwan’s Top Diplomat Says U.S. Aid to Ukraine Is Critical for Deterring China）為題刊出訪談部分內容。

吳釗燮受訪時表示，如果俄羅斯佔領更多烏克蘭土地，世人將認為是威權國家獲得勝利，當前俄羅斯、中國、北韓及伊朗等威權國家沆瀣一氣，因此美國支持遭受威權獨裁國家侵略的國家非常重要。

他強調，台灣安全與烏克蘭安全息息相關。美國如果停止提供烏克蘭軍備，將給予北京政治宣傳的素材，藉以擴大散播美國並非可靠夥伴的假訊息。如果烏克蘭戰敗，中國將看出美國弱點，並解讀為如果北京對台行動持續，最終美國及其盟友都會收手，所以俄羅斯行、中國也行，可能將壯大中國對台動武的野心。

吳釗燮表示，中國透過假訊息動搖民主國家團結，美國2021年從阿富汗撤軍後，中國透過國營媒體及社群媒體散播美國任何承諾都不牢靠的訊息，當時台灣也因此承受了一波巨大的認知作戰。中國並在國際社會協助宣傳俄羅斯侵略烏克蘭的論述，強調是北約擴張迫使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）攻打烏克蘭，而且美國不會支持烏克蘭到底。

吳釗燮指出，一些基於反威權而尋求夥伴的中東歐國家，在俄烏戰爭期間更加強了與台灣的關係。除了歷史上受前蘇聯共產統治的影響因此支持民主台灣，以及經濟上比較中國「帶路」計畫的空虛承諾，台灣反而帶來更多實質效益之外，最重要的因素是俄烏戰爭，中國支持發動侵略的俄羅斯，而台灣無私地協助烏克蘭，使這些國家感受到必須與理念相近國家合作，防止類似情況再次發生。台灣與中東歐國家基於這些連結，自然使彼此關係提升。

他並強調，美國支持台灣的必要性，與其他台灣官員看法一致。副總統當選人蕭美琴在2023年5月擔任駐美代表時接受媒體採訪，也提出相似的觀點。（編輯：郭無患）1130330

#中國
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