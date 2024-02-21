澳洲翻倍擴增軍艦 澳媒關注與台海安全關聯

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（中央社記者楊淳卉雪梨21日專電）澳洲政府昨宣布重大軍事改革，將翻倍擴增水上軍艦，被視為對應中國海上軍事集結。澳洲媒體關注，增建軍艦計畫時程是否考量台海安全局勢，澳洲國防部長馬勒斯今表示，澳洲思考的是與世界及區域的聯繫，而非任何特定情境。

澳洲政府昨天宣布，未來10年將投入澳幣111億元（約新台幣2280億元）國防預算，將澳洲海軍主要作戰艦由目前的11艘增至26艘，以配合「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核動力潛艦計劃。這項改革與AUKUS核動力潛艦計畫，被視為對應中國在海上的軍事集結。

其中，澳洲現役8艘紐澳軍團級巡防艦（Anzac-class frigate，又譯為安扎克級巡防艦）艦服役已久，預計於2030年退役2艘，只保留6艘。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問表示，從戰略意義上，這項改革計劃是確保澳洲在這10年能成為一個更有能力的國家，確保無論大國競爭發生什麼事，都能確保其生活方式。澳洲海軍是第二次世界大戰結束以來最古老的水上艦隊，這就是澳洲要在未來10年加速購買新的水上戰鬥艦艇的原因。

馬勒斯指出，中國正在進行第二次世界大戰後，世界上最大的軍事集結，這給了中國很大塑造世界的能力，因此，澳洲需要確保自身有能力，「這並非是想像澳大利亞會被入侵」。這項計畫是在確保，無論澳洲受到什麼潛在的威脅，都有能力阻止脅迫。

記者詢問，在這項計畫中，船艦數量會先減少、並在2031年再次增加，這樣的計畫是否代表澳洲認為中國在此期間不太可能入侵或是封鎖台灣？

馬勒斯表示，他不會想要將澳洲海軍的發展計劃是奠基在任何特定情境上。澳洲思考的是與世界及區域的聯繫，以及如何維繫其生活方式，特別是海上交通線，這就是澳洲正在努力面對的戰略挑戰。

談論到中國正開發一系列無人機可能帶來的潛在威脅，馬勒斯表示，無人機戰鬥可能在不同情況發生，更重要的是，獵人級巡防艦（Hunter class frigates）將成為最好的反潛作戰技術，確保澳洲擁有最致命及最有防禦能力的水上艦隊，這些都是為應對未來威脅預備的能力，例如無人機等不對稱等威脅。

此外，馬勒斯今天接受天空新聞（Sky News）訪問時，則被問到這項軍事改革是否太慢？他表示，他不接受這樣的評論，澳洲確實需要改變國軍與戰略方向。澳洲正在觀察世界、乃至於區域的大國競爭的發展，其結果如何還不確定，但為了展望未來，澳洲將需要更強的能力。

馬勒斯說，澳洲已向所有的盟國及鄰國，包括美國、中國等通報澳洲的這項改革文件。他強調，建設水上艦艇的計畫本身是防禦性的，澳洲明確表達其和平目標，澳洲沒有任何擴張領土的野心，而是為了繼續維持其生活方式，並為印太地區的集體安全做出貢獻，這也是澳洲在核動力潛艦方面做出決定的核心原因。（編輯：高照芬）1130221