馬來西亞推記者道德守則 強化人民對媒體信任

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（中央社記者黃自強吉隆坡20日專電）馬來西亞今天推出記者道德守則，通訊部長法米表示，媒體作為「可靠的眼睛與耳朵」，是人民值得信任的消息來源，對提供國家當前狀況的準確與真實訊息發揮關鍵影響力。

馬來西亞通訊部今天舉辦馬來西亞記者道德守則啟動儀式，通訊部長法米（Fahmi Fadzil）說明這項道德守則將作為管理媒體記者證參考來源，如果違反行為守則，將取消並收回記者證。

他表示，這項守則成為媒體機構指導原則，提高媒體作為人民的新聞與訊息信任來源。

根據新海峽時報（New Straits Times）、東方日報等大馬媒體報導，這項新推出的馬來西亞記者道德守則，包括有責任成為多元社會代言人；必須透明與正直；鼓勵公平地傳遞訊息；新聞不受個人利益影響；確保資訊的有效性；尊重消息來源的隱私和保密；了解與職責範圍相關的法律規範、行為和政策；把提升新聞技能當成首要任務。

報導指出，目前有9750名記者領取記者證，包括152家媒體中的4家官方媒體、38家馬來西亞本地媒體與50家國際媒體人員。

另外，法米透過社群媒體平台臉書（Facebook）貼文，說明1989年已制定記者道德守則，但當時並未涵蓋網路媒體報導，在原有守則使用35年後的今天再推出新的記者道德守則。

法米認為，這也是一個民主國家應給予媒體的權利與自由，大馬也在比較新加坡、印度、印尼、泰國、日本、韓國等亞洲國家的新聞倫理規範後，選擇適合馬來西亞的最佳守則。

他在臉書說，馬來西亞透過這個新的記者道德守則，能夠提高新聞報導品質，強化人民對媒體信任。（編輯：高照芬）1130220