澳洲擬增2280億國防經費 未來10年戰艦數量倍增

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲今天宣布未來10年主要戰艦數量倍增的計畫，國防經費預計將新增111億澳元（約新台幣2280億元），以加速打造海軍未來水面作戰艦隊並擴大發展國內造船產業。

綜合法新社及路透社報導，澳洲在面臨亞太軍備競賽加速之際宣布這項計畫，號稱將打造二戰以來的最大海軍艦隊。

在這項計畫下，澳洲海軍擁有的主要水面作戰艦數量將從目前11艘增加至26艘。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）說：「這將是自第二次世界大戰結束以來，我們擁有的最大艦隊。」

澳洲計劃打造6艘「獵人級」（Hunter-class）巡防艦、11艘通用巡防艦，以及6艘無須船員的最先進水面戰艦。

其中部分軍艦將配置「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。這款飛彈能深入敵人領土對目標進行長程攻擊，具重大嚇阻力。

澳洲這項宣布正值中國、俄羅斯大幅提升軍事實力，以及美國領導盟國與好戰威權政府之間的對抗日益加劇之際。

部分軍艦將在澳洲阿得雷德建造，確保將提供超過3000個工作機會。有些船艦將採用美國設計，目前還有一項尚未決定要採用西班牙、德國、韓國或是日本的設計。

馬勒斯發布聲明表示，這筆有關未來水面作戰艦的新增經費，使澳洲未來10年在取得新戰艦與支援方面的總投資達到542億澳元。

馬勒斯說：「強化致命性的水面作戰艦隊將確保海軍能在當前及未來環境中有效行動。」

他也指出，澳洲海軍必須有能力確保「我們海上運輸線及貿易路線安全，因為這對我們的生活及經濟繁榮而言十分重要。」（譯者：侯姿瑩/核稿：劉文瑜）1130220