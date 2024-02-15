菲日相互准入協定進展佳 菲法可能開啟軍隊互訪談判

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓外長馬納羅今天說，馬尼拉與日本的相互准入協定（RAA）磋商進展順利；菲律賓和法國也針對兩國簽署軍隊互訪協定（VFA）的可能性進行討論，但至今尚未有具體進展。

「相互准入協定」允許簽署方相互部署軍隊、加速防務安全合作，並允許雙方部隊規劃和執行更大規模、更複雜的軍事演習和部署。

「軍隊互訪協定」與「相互准入協定」性質類似。馬尼拉目前僅與美國、澳洲簽署軍隊互訪協定；這項協定使美澳軍隊可在菲律賓領土演習。

菲律賓外國記者協會（FOCAP）今天邀請馬納羅（Enrique Manalo）與外國和菲律賓媒體對談。

針對菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）1月表示，希望今年第一季能與日本簽署相互准入協定，馬納羅說，菲日RAA磋商進展順利，他對此很樂觀。

馬納羅表示：「當然，還有一些其他問題需要解決。我認為（菲日）下一輪討論將探討這些問題。」

另一方面，馬納羅說，菲律賓和法國防長也討論過兩國簽署軍隊互訪協定的可能性，但目前還沒有任何具體的草案、提案或進展，這項協定的最終名稱也可能不是「軍隊互訪協定」，因此現階段只「有這種可能性，但還沒有正式的消息」。

媒體也詢問馬納羅菲律賓對可能爆發台海衝突的立場，以及馬尼拉是否可能跟台灣展開任何形式的安全合作。

馬納羅說：「我們奉行一個中國政策，但我們在許多經濟問題上跟台灣打交道，至少現階段的情形是這樣。」

他指出，台灣問題不僅是馬尼拉非常關心的問題，也是整個地區甚至全世界都非常關心的問題。

馬納羅說，任何發生台海衝突的可能性不僅會影響菲律賓，也會影響區域內所有國家。但菲律賓對任何的台海局勢惡化都特別敏感，「因為我們有大約20萬菲律賓人在台灣生活和工作，當然我們非常鄰近台灣，因此我們的立場自然是敦促相關各方持續相互接觸。」

他表示：「我們希望不要爆發衝突。（台海）一旦發生戰爭，菲律賓顯然會立即受到影響。」（編輯：陳慧萍）1130215