美國資金因國會僵局延遲 太平洋島國憂中國蠢動

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）作為美國戰略盟友的太平洋島國領袖們對美國國會的預算僵局益感焦慮，因為重要的新資金方案遲遲未能通過。他們警告，中國正積極尋求改變他們的效忠對象，包括對台灣的關係。

路透社報導，密克羅尼西亞聯邦（FSM）、馬紹爾群島（RMI）和帛琉去年與美國達成新的20年資金計畫，美方據此提供經濟援助，同時獲得太平洋戰略地帶的獨家軍事准入權；中國向來覬覦這片區域。

然而，儘管美國民主黨與共和黨均支持所謂的「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFAs），這些計畫數月後仍未獲得國會批准，而目前所需的額外資金僅是為數不多的23億美元。

美國聯邦參議院外交委員會共和黨籍副主席里契（Jim Risch）領導一個由24名兩黨參議員組成的小組提出修正案，將「自由加盟協約」所需資金納入有爭議的追加預算，但未包含在參議院同意並送交聯邦眾議院的法案中。

國會幕僚們說，他們仍在努力尋找其它方式通過這筆資金，包括可能將其納入3月的緊急支出法案，但儘管情況緊急，仍無法保證成功。

由於共和黨堅持任何國際軍事和人道援助方案都必須納入解決美國與墨西哥邊境安全問題的措施，追加預算因此在國會被擱置。

此外，根據路透社看到的信函副本，加入「自由加盟協約」的3國總統多次致函美國國會領袖，強調批准法案的必要性。他們在本月6日致美國聯邦參議院領袖的聯名信中表示，為了「加強我們的聯盟並使其持久延續」，有必要通過相關法案。

他們警告，延誤提供資金「已在我們人民之中產生不確定性」，「導致競爭性的政治行為者在太平洋地區獲得不良的經濟剝削機會」。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）在本月9日一封信上明確警告，有些帛琉政界人士想接受中國經濟利誘以將外交承認從台灣轉向北京，延誤通過資金計畫是正中這些人和中國下懷。

馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）在本月12日和13日的信中也提出類似警告。

海妮寫道：「中華人民共和國採取『胡蘿蔔加棍子』的措施來改變我們的聯盟，包括中止對台灣的支持。」她還說：「再拖延（資金計畫）…恐削弱（人們）對美國的信心，並鼓勵一些人接受中華人民共和國的誘惑。」

這些信件強調「自由加盟協約」國家的戰略重要性，指出它們覆蓋廣大的太平洋面積，且帛琉設有美國的飛彈和預警雷達，馬紹爾群島更是美國洲際彈道飛彈的主要測試靶場。

美國總統拜登政府曾多次敦促國會批准「自由加盟協約」所需資金，並強調中國正伺機而動。

美國國務院發言人表示：「我們再次呼籲國會盡快通過與協約相關的法案。」

白宮國家安全會議東亞暨大洋洲事務資深主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）今天告訴華府智庫「美國和平研究所」（United States Institute of Peace），就美國今年必須執行的戰略任務而言，為「自由加盟協約」提供資金的重要性不亞於其他任務。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130216