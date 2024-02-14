索羅門群島大選擬4月舉行 與中國關係成關鍵議題

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）2019年與我國斷交的索羅門群島，預計於4月17日舉行全國大選，在各政黨展開一系列競選活動之際，索國與中國的安全關係正成為關鍵議題。

索國現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年大選取得政權後，當年9月與台灣斷交、轉向與中國建交。他隨後與北京當局簽署一項安全協議，使華府和澳洲當局感到震驚，並在具戰略地位的太平洋諸島國掀起一場影響力競逐。

「索羅門星報」（Solomon Star）今天報導，索國在野黨聯合民主黨（UDP）知名人物肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）表示，他希望審視這項與中國簽訂的安全協議，並尋求與台灣復交。

在野黨領袖瓦爾（Matthew Wale）今天在民主派陣營的競選活動中表示，可以舉辦全民公投來決定索國與中國的關係。

他說：「中國在軍事和經濟方面都是超級大國，與中國的關係也能帶來許多好處...我們須檢視自己的國家利益是什麼。」

瓦爾並抨擊蘇嘉瓦瑞與中國建交前，未先徵詢地方各省的意見，造成索國最大省分馬萊塔省（Malaita）數年來拒絕與中國合作。他並指出，「全民公投是極有可能一勞永逸決定索國與中國關係的方式」。

蘇嘉瓦瑞則在競選開跑儀式上表示，在首都荷尼阿拉（Honiara）舉辦的太平洋運動會是一項重大成就。這項賽事的體育場館由中國捐贈。

一份聲明指出，蘇嘉瓦瑞所屬政黨承諾「透過『向北』外交政策加強與中國的關係，同時培養與澳洲等其他傳統夥伴的關係」。（譯者：洪啟原/核稿：徐崇哲）1130214