更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節
娛樂

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初五迎財神 大樂透頭獎1.6億 百萬大紅包獎號這邊看
首頁 / 國際
印太角力
新聞專題
印太角力1/92
首頁 / 國際

索羅門群島大選擬4月舉行 與中國關係成關鍵議題

2024/2/14 20:02（2/14 20:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
索羅門群島預計4月17日舉行全國大選。（中央社製圖）
索羅門群島預計4月17日舉行全國大選。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨14日綜合外電報導）2019年與我國斷交的索羅門群島，預計於4月17日舉行全國大選，在各政黨展開一系列競選活動之際，索國與中國的安全關係正成為關鍵議題。

索國現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年大選取得政權後，當年9月與台灣斷交、轉向與中國建交。他隨後與北京當局簽署一項安全協議，使華府和澳洲當局感到震驚，並在具戰略地位的太平洋諸島國掀起一場影響力競逐。

「索羅門星報」（Solomon Star）今天報導，索國在野黨聯合民主黨（UDP）知名人物肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）表示，他希望審視這項與中國簽訂的安全協議，並尋求與台灣復交。

在野黨領袖瓦爾（Matthew Wale）今天在民主派陣營的競選活動中表示，可以舉辦全民公投來決定索國與中國的關係。

他說：「中國在軍事和經濟方面都是超級大國，與中國的關係也能帶來許多好處...我們須檢視自己的國家利益是什麼。」

瓦爾並抨擊蘇嘉瓦瑞與中國建交前，未先徵詢地方各省的意見，造成索國最大省分馬萊塔省（Malaita）數年來拒絕與中國合作。他並指出，「全民公投是極有可能一勞永逸決定索國與中國關係的方式」。

蘇嘉瓦瑞則在競選開跑儀式上表示，在首都荷尼阿拉（Honiara）舉辦的太平洋運動會是一項重大成就。這項賽事的體育場館由中國捐贈。

一份聲明指出，蘇嘉瓦瑞所屬政黨承諾「透過『向北』外交政策加強與中國的關係，同時培養與澳洲等其他傳統夥伴的關係」。（譯者：洪啟原/核稿：徐崇哲）1130214

#中國
#索國
#索羅門群島
#蘇嘉瓦瑞
#瓦爾
#蘇嘉瓦瑞
延伸閱讀
索羅門與中簽署警務合作協議 升級戰略夥伴關係巴紐：可能拒絕中國警務援助 維護美澳安全盟友關係密克羅尼西亞前總統：中國脅迫賄賂滲透南太島國中國陰狠精算8年出手10次 「奪台灣邦交國」成政治工具
印太角力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
考量台灣有事 美軍小型登陸艇部隊在日本成軍
172.30.142.14