對抗中國區域影響力 美國將恢復帛琉和平工作團

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）隨著拜登政府繼續採取行動對抗中國日益增加的區域影響力，美國將恢復在北太平洋帛琉長期暫停的「和平工作團」計畫。

美聯社報導，「和平工作團」（Peace Corps）今天表示，在該機構負責人與帛琉總統達成協議後，該機構將於2025年開始派遣志工返回該島。帛琉是世界上少數與台灣有外交關係的國家之一。

「和平工作團」團長史巴恩（Carol Spahn）在一份聲明中說：「志工將與社區合作夥伴一起生活和並肩工作，提高兒童的讀寫能力、數學和科學技能，並教授英語作為外語。」

帛琉總統惠恕仁表示，和平工作團的回歸反映了帛琉與美國之間的牢固關係。他說，以前的工作團隊成員已經成為「我們國家大家庭不可分割的一部分」。惠恕仁認為和平工作團「在無數方面豐富了我們的國家」，他對此表示感謝。

惠恕仁表示，「準備來到帛琉、為帛琉貢獻的和平工作團成員們，歡迎回家」。

帛琉和密克羅尼西亞聯邦的和平工作團計畫是於1966年開始，超過4400名志工於當地服務後，在2014年終止。

此後，隨著中國在太平洋地區發展，歷屆美國政府都尋求改善與這些島國的關係，包括開設或重啟多個大使館，以及去年與帛琉、密克羅尼西亞，以及馬紹爾群島共和國續簽「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA）。

帛琉是目前仍承認台灣地位、且與北京沒有外交關係的12個國家之一。北京認為台灣是中國領土的一部分。美國鼓勵這些國家與台灣保持正式關係。

和平工作團的官員表示，他們希望在國會資助下，帛琉的重新開放，將成為太平洋地區重啟的多項新計畫中的第一項。

美國甘迺迪（John F. Kennedy）政府創建的志願服務組織和平工作團，目前設有據點的太平洋島嶼國家分別是斐濟（Fiji）、薩摩亞（Samoa）、東加（ Tonga）和萬那杜（Vanuatu）。

和平工作團是根據1961年3月1日美國甘迺迪政府10924號行政命令，以「促進世界和平和友誼，為感興趣的國家和地區，提供有能力，且願意在艱苦環境下在國外服務的美國男性和女性公民，以幫助這些國家和地區的人民獲得訓練有素的人力資源」為目標而成立的志願服務組織，並於同年得到美國國會以「和平工作團法案」的方式授權。

根據和平工作團章程，隊員需要前往艱困國家義務服務兩年，大多在偏遠及落後地區，有些地區甚至連所在國大學畢業生都不願去。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130203