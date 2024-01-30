巴紐：可能拒絕中國警務援助 維護美澳安全盟友關係

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（中央社莫士比港30日綜合外電報導）南太平洋國家巴布亞紐幾內亞今天表示，可能會拒絕中國有意提供的警務援助，且偏好維護與美國、澳洲等傳統安全盟友的關係。

巴紐首都莫士比港11日爆發暴動，政府指出，暴動導致至少25人死亡。這起暴動的時間正值原本就人力不足的警察人員因薪資誤被扣發而發起罷工。

巴紐外交部長特卡欽科（Justin Tkachenko）指出，中國於去年底提出協助訓練巴紐警察部門並提供設備的提議。

特卡欽科透過聲明表示：「目前正在謹慎評估這項提議，因為我們不希望重複或損害與傳統安全夥伴澳洲及美國現存的協議。」

他說，「就算我們沒跟中國簽瞭解備忘錄或協議，也不會是世界末日」，兩國擁有彼此尊重且成熟的關係，了解雙方在不同議題上的立場。

美國及其太平洋盟友正聯手抵制中國在此區域日益擴張的影響力。中國與南太島國索羅門群島2022年簽訂安全協議，引發多國不安。

巴紐去年分別和美國、澳洲簽訂安全協議。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲一直都是巴紐「安全夥伴的選項」。

巴紐總理馬拉普（James Marape）預計2月8日將訪問澳洲，並在國會發表演說。（譯者：侯姿瑩/核稿：楊昭彥）1130130