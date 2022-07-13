中國強力施壓 帛琉總統：會與台灣維持邦交

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（中央社斐濟首都蘇瓦13日綜合外電報導）目前正在斐濟參加太平洋島國論壇的帛琉總統惠恕仁在場邊接受日經亞洲獨家專訪時指出，儘管面對中國強力施壓，帛琉仍會與台灣維持邦交。

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）及其相關會議於11日至14日舉行。論壇成員包括澳洲和紐西蘭。

帛琉於1999年和台灣建立外交關係。現任總統惠恕仁（Surangel Whipps）昨天接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪時指出，「只要我還是總統」，和台灣的邦交就不會生變。

中國已成功施壓其他太平洋島國和台灣斷交。據報中國還在2017年底限制團客前往帛琉旅遊。

惠恕仁提到，中國「對帛琉施加很多壓力。我們告訴他們，我們沒有任何敵人，所以我們理應不需要選邊站」。他還說：「倘若你們想和帛琉建立關係，非常歡迎。但你們不可以告訴我們，我們不能和台灣建立關係。」

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根據官方數據，2015年有超過9萬1000名中國旅客來帛琉觀光，占整體觀光客54%。但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2019年，這個數字已掉到約2萬8000名，導致帛琉觀光收入銳減。

惠恕仁說：「我一再強調的重點之一就是我們必須打造經濟韌性。」惠恕仁大力推動和布里斯本及東京的直飛航班，他指出：「這就是要擴大觀光產業、推動多元化市場，我們才不致仰賴單一地區。」（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1110713