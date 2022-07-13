索羅門總理會見紐澳領袖 商討中國安全協議影響

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索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）在太平洋島國論壇場邊的雙邊會議中，會見澳洲總理艾班尼斯（右）。（圖取自twitter.com/AlboMP）

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（中央社斐濟蘇瓦13日綜合外電報導）索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）自與中國簽署安全協議以來，首次會見澳洲及紐西蘭總理。該協議使美國盟友擔憂北京當局對太平洋島國的軍事野心。

「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）11至14日於斐濟首都蘇瓦（Suva）舉行。路透社報導，蘇嘉瓦瑞在論壇場邊的雙邊會議中分別會見澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。

為期4天的會議中，太平洋各國領導人將討論如何取得更多國際支持與資助，以應對海平面上升、氣候變遷帶來的影響，以及中國企圖強化在該區域的安全合作。

索羅門群島與中國達成的安全協議成為之前澳洲選舉的重要議題。艾班尼斯說，該協議是前任總理莫里森（Scott Morrison）在外交方面的失敗。

蘇嘉瓦瑞擁抱艾班尼斯後表示：「我們是一家人，雖然有很多問題，但這讓這個家庭更強大。」

該協議細節並未對外披露，但是蘇嘉瓦瑞排除允許中國在索羅門群島擁有軍事基地的可能，並稱該協議涵蓋保護中國專案的警務，因為與原有夥伴澳洲的協議有所「不足」。

艾班尼斯表示，澳洲與索羅門群島可以更努力建立信任及「獲取共同利益」。他說：「作為區域成員，我們想要增進太平洋的利益。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：楊昭彥）1110713