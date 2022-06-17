澳洲：反對中索安全協議 太平洋地區能自我保衛

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（中央社荷尼阿拉17日綜合外電報導）澳洲今天表示反對中國與索羅門群島簽署的新安全協議，還說太平洋地區不需要外力的幫助來保護自身。

法新社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在索國首都荷尼阿拉（Honiara）進行為期一天訪問時傳達前述訊息，這是她出訪南太平洋島國的最新目的地，以阻止中國在該地區所採取的外交和安全策略手段。

這是索羅門群島在4月與中國簽署秘密安全協議以來，澳洲最高層級的官員來訪。中索安全協議引起美國及太平洋盟邦的警覺。

黃英賢與索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會面後，她說：「澳洲的觀點仍然是太平洋大家庭應該為我們自身的安全負責。」

黃英賢指出：「太平洋大家庭完全有能力提供這種安全保障。」立場中間偏左的勞工黨在澳洲5月國會選舉勝選掌權後，任命黃英賢為外交部長。

黃英賢告訴記者，她欣然接受蘇嘉瓦瑞的保證，亦即「在索羅門群島不會有軍事基地或常駐的外國軍事基地」。

中索安全協議引發美國、澳洲、紐西蘭和日本的擔憂，因為中國可能在距離澳洲不到2000公里的索羅門群島建立軍事設施。

這份協議尚未對外公開，但外流的草案顯示，內容包括允許中國海軍部署至索羅門群島。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110617