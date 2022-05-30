習近平：中國與太平洋島國是風雨同舟好兄弟

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（中央社記者張淑伶北京30日電）中國國家主席習近平今天說，無論國際形勢如何變幻，「中國始終是太平洋島國志同道合的好朋友、風雨同舟的好兄弟、並肩前行的好夥伴」，願構建中國和太平洋島國命運共同體。

中國官媒新華社報導，習近平30日向第2次中國－太平洋島國外長會發表書面致辭時，做上述表示。

習近平致辭表示，近年來，中國同太平洋島國相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係不斷向前發展，取得豐碩成果，成為南南合作、互利共贏的典範。

他說，中方一貫堅持大小國家一律平等，秉持「正確義利觀」和真實親誠理念，發展和太平洋島國友好關係。

習近平強調，維護亞太和平穩定、促進各國發展繁榮是地區人民的共同願望，也是地區國家的共同責任。中國願和太平洋島國一道，堅定共迎挑戰的信心，凝聚共謀發展的共識，匯聚共創未來的合力，攜手構建更加緊密的「中國同太平洋島國命運共同體」。

2021年10月，中國－太平洋島國外長會機制正式建立。習近平稱，這是為中國和太平洋島國加強對話、增進互信、促進合作搭建了新的重要平台。

中國外交部長王毅目前正在斐濟訪問，他從5月26日起至6月4日出訪南太平洋7島國及東帝汶。中方正尋求與10個太平洋島國達成一項涵蓋警務、安全和資料通訊合作的區域性協議。

外電分析指出，中國在今年4月與索羅門群島簽訂安全協議時，引起美國與盟友的關切，擔心北京恐藉此在南太平洋設立軍事前哨。中國本週進一步增加了籌碼，向索羅門群島和其他9個島嶼國家提出全面安全協議。將使中國在太平洋上更加接近夏威夷、澳洲、紐西蘭，更是直逼美國戰略性領土關島的家門前。（編輯：唐佩君）1110530