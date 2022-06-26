吳釗燮接受印尼媒體專訪 籲防中國區域霸權野心

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外交部長吳釗燮接受印尼媒體專訪，強調台灣尊重印尼的外交政策，盼與印尼在貿易投資、醫療服務及農業等議題持續深化合作。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年6月26日

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）外交部長吳釗燮接受印尼媒體專訪指出，中國為實現區域霸權野心，在柬埔寨擴建海軍基地，與索羅門群島簽署安全協定，美日歐等國提出印太戰略和派遣軍艦穿越等作為，是實踐航行自由，彰顯對區域和平穩定的重視。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳釗燮日前接受印尼「時代媒體集團」（Tempo Media Group）視訊專訪，談論台灣因應中國軍事威脅、台灣與印尼雙邊關係等議題。專訪內容今天在印尼「時代日報」（Koran Tempo）網站刊出。

吳釗燮表示，中國從未停止對台打壓，近年來頻繁派遣軍機艦繞台，打壓台灣國際生存空間，中國外交部宣稱台灣海峽非國際水域的言論充滿挑釁，製造區域不穩定性。

吳釗燮指出，中國對外遂行「戰狼外交」，意圖實現區域霸權野心，包括在柬埔寨雲壤擴建海軍基地，以及與索羅門群島簽署安全協定等，均已引起國際社會高度關注。

吳釗燮強調，中國從未統治過台灣，台灣擁有民選政府，發行自己的貨幣，維持現狀是台灣一貫政策；為因應中國軍事威脅，台灣積極提升國防實力、發展不對稱戰力並強化全民動員能量，台灣同時尋求理念相近國家支持，國際社會也對台灣展現前所未有支持。

關於台灣印尼雙邊關係發展，吳釗燮表示，印尼向來主張獨立自主的外交政策，致力維持東協中心性。台灣尊重印尼的外交政策，盼與印尼在貿易投資、醫療服務及農業等議題持續深化合作。特別是台灣自2016年起推行「新南向政策」，深化台印各領域合作。

吳釗燮表示，台灣推動清真認證，目前台灣各地重要交通樞紐及景點，都已加設穆斯林友善設施，歡迎印尼朋友造訪台灣、深入瞭解台灣。在台灣人數眾多的印尼籍移工及學生，成為雙邊人民交流的重要橋梁，台灣將持續推動與印尼發展更緊密的雙邊關係。（編輯：蘇志宗）1110626