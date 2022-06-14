薩摩亞：應由太平洋島國論壇考慮對中國安全關係

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（中央社威靈頓14日綜合外電報導）薩摩亞和紐西蘭領導人今天表示，中國試圖與太平洋島國達成安全協議一事應該由太平洋島國論壇進行考慮。索羅門群島數週前與中國簽署安全協議，引發軒然大波。

路透社報導，中國極力擴張在太平洋地區的影響力，索羅門群島與中國數週前簽署安全協議，令太平洋島國與美國、澳洲、紐西蘭等傳統盟友猝不及防。

薩摩亞總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天召開聯合記者會。馬塔法指出：「與區域安全有關的議題必須透過已經存在的更廣泛框架加以考慮。」 他指的是太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）。

此一論壇成員國領導人定7月中旬在斐濟會面，將是2019年以來首度進行的面對面聚會。

中國推動與10個太平洋島國簽署涵蓋全區域，內容包括警政、安全、資料通訊合作的協議。太平洋島國領導人上個月與中國外交部長王毅就此一計畫進行商討後不同意簽署。

馬塔法說：「這項決定就是因為太平洋島國集團認為，針對這種提議的適當考慮方式必須經由論壇秘書處。」

阿爾登也表示，根據區域協議，太平洋島國論壇才是商討安全議題的場合。

她說：「做為論壇，我們會聚會，會商討這些議題，我們當然也會希望建立共識。」

不過，由於論壇其中4個成員國帛琉、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯承認台灣，而不是北京，要針對與中國有關的問題達成共識，似乎是個挑戰。

與此同時，紐西蘭和中國今天在聲明中證實，兩國外長昨天視訊會晤，商討中國在太平洋地區的角色。

中國對區域日增的影響力和軍事化的可能性令紐西蘭和盟友引以為憂。尤其中國與索羅門群島今年稍早簽署安全協議後，更令人擔心。

紐西蘭外交及貿易部在聲明中指出，紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）強調以推動太平洋優先事項進行參與的重要性，此舉可以支持諸如太平洋島國論壇等區域性機構。她同時提出區域若干重大挑戰。

王毅在聲明中說，北京尊重與紐西蘭和太平洋島國的傳統關係，希望繼續與紐方展開更多多方合作計畫。

王毅指出：「中國與有邦交的太平洋島國合作可以與現有區域協議齊頭並進、相互補充。」

紐西蘭外交及貿易部指出，馬胡塔提到紐西蘭對包括新疆人權、香港人權和自由逐漸遭到削弱等敏感議題的看法，以及台灣海峽和平穩定的重要性。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110614