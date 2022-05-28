中國外長閃電出訪 拉攏島國恐改變太平洋戰略版圖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓28日綜合外電報導）當中國在今年4月與索羅門群島簽訂安全協議時，立刻引起美國與盟友的關切，擔心北京恐藉此在南太平洋設立軍事前哨，而這塊區域傳統上由美國海軍主宰。

不過，中國這週進一步增加了籌碼，向索羅門群島和其他9個島嶼國家提出全面安全協議，即便只有部分實現，也將使中國在太平洋上更加接近夏威夷、澳洲、紐西蘭，更是直逼美國戰略性領土關島的家門前。

中國堅稱提案目標是維持區域穩定與經濟成長，但專家與各國政府憂心在這背後，是擴大在這塊戰略性關鍵區域影響力的野心。

中國的目標之一、密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）警告其他國家不要簽訂協議，稱這「恐會造成新的冷戰，而這還是最好的情況，最糟糕狀況是釀成世界大戰」。

美聯社取得帕努埃洛寫給他國的警告信，他在信中表示，「除了影響我們的主權之外…一旦北京決定要進犯台灣，這也提高了中國與澳洲、日本、美國及紐西蘭發生衝突的機會」；他指出，中國始終不曾放棄武力犯台。

根據美聯社取得的協議草案，中國希望訓練太平洋警力，組成「傳統與非傳統維安力量」，並擴大執法合作。

中國也希望共同制訂漁業計畫，提出由太平洋國家建立自由貿易區的可能性。

中國的目標包括索羅門群島、吉里巴斯（Kiribati）、薩摩亞（Samoa）、斐濟、東加王國（Tonga）、萬那杜（Vanuatu）、巴布亞紐幾內亞 、庫克群島、紐埃（Niue）和密克羅尼西亞，明確排除了承認台灣為國家的馬紹爾群島、諾魯（Nauru）、帛琉和吐瓦魯（Tuvalu）。

這些島嶼散布在美國大陸和亞洲之間的廣闊海域，是二戰期間，日本突襲夏威夷珍珠港之後，太平洋戰場的戰鬥核心區域。

美國海軍在1942年關鍵的中途島戰役擊退日本海軍聯合艦隊後，開始從日軍手中奪回這些太平洋島嶼。奪島戰役從索羅門群島的瓜達卡納島（Guadalcanal）開始，接著是目前屬於吉里巴斯的塔拉瓦環礁（Tarawa）、現屬於帛琉的裴里琉（Peleliu），以及關島。

儘管這些島嶼距離台灣最近的也有數千公里遠，但一旦共軍發動侵台，這些島嶼無疑具有戰略性重要地位。

新加坡國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）資深研究員葛蘭姆（Euan Graham）表示，從戰略角度來看，中國在部分太平洋島嶼立足，在爆發衝突時，能更有效延緩美國海軍馳援，並打斷供應鏈。

他說：「只需要看一下地圖，就可以憑基本邏輯推斷出中國想要的是什麼。」

「這很值得投資。儘管大部分是海域，但如果你把這些島嶼、群島連接起來，就是一條在澳洲和美國之間、澳洲和日本之間的島鏈。」

中國這週派出外交部長王毅訪問其中7個島國，並與其他3國舉行線上會談，希望能於5月30日在斐濟達成協議。

這波外交閃電戰發生在區域強國澳洲迎來新政府後不久，葛蘭姆說，北京決定這麼做，可能是要讓澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）措手不及。

不過，艾班尼斯利用破紀錄最短時間宣誓就職，趕上與美國總統拜登，以及印度和日本領導人在東京會面，並且飛快派出澳洲外長黃英賢（Penny Wong）在就職第一週前往斐濟訪問。

艾班尼斯告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）：「我們必須有所應對，因為中國嘗試在這塊區域增加影響力，而這塊區域自從二戰以來，一直都是選擇澳洲作為安全夥伴。」

艾班尼斯說，澳洲在與這些島嶼的關係上「犯了錯誤」，大多是因為前總理莫里森（Scott Morrison）對於氣候變遷的立場。許多低海拔的太平洋島國都把氣候變遷視為最迫切且現存的威脅，莫里森卻是澳洲礦業的重大擁護者。

艾班尼斯矢言要修復關係，他表示：「我們需要提供更多協助，否則我們可以看到，結果就是索羅門群島（與中國達成）的協議。我們知道，中國認為這只是第一步。」

葛蘭姆表示，他不認為有任何國家會認為與中國簽訂協議，就是必須在北京與西方之間選邊站，但即使只有少數國家簽訂協議，也可能造成重大影響。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說：「如果他們拿下索羅門群島、吉里巴斯和萬那杜，就取得了一些非常重要的資產。純粹從地緣戰略的角度來看，這會改變局勢，會大幅改變澳洲未來的防衛計畫。」

索羅門群島和吉里巴斯都在2019年與台灣斷交，改與中國建交，被認為最為順從中國的提案，而萬那杜才剛與中國簽訂合約，要擴建佩可亞（Pekoa）機場跑道，也被認為有可能加入陣營。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110528