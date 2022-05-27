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王毅抵索羅門挑記者採訪 惹毛當地媒體組織

2022/5/27 13:19
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（中央社台北27日電）中國外長王毅出訪南太島國，中國媒體版面皆呈現他人前風光，但這是王毅在索羅門群島挑記者採訪呈現的樣板，召開記者會更只限定媒體提問，此舉惹毛索國媒體協會並發訊呼籲抵制王毅。

索羅門群島媒體協會（Media Association of Solomon Islands, MASI）25日在推特發文指出，協會呼籲全體會員抵制中索兩國舉辦的記者會，因MASI認為，會員們沒有必要參加。

索羅門群島媒體協會說，只有被選中的索國媒體才拿到出席記者會的採訪證，MASI的立場是不得有任何歧視，所有媒體必須不受恐懼或受到公平對待，執行他們的採訪職責，而且也必須有提問的機會。

另據索羅門群島媒體協會於推特發文的附件，當中說明王毅與索國外長馬內列（Jeremiah Manele）召開聯合記者會的流程。

記者會的時間是在昨天下午5時10分而且只有20分鐘，首先由馬內列致詞，之後王毅發表談話，接著是SI Media發問由馬內列答覆，再來中國中央電視台提問由王毅答覆，隨即匆匆結束這場行禮如儀的記者會。

這份文件另備註說明，記者會的答問環節採中英文翻譯，另基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量，要求所有被選中的記者務必提前兩小時到場做篩檢，若是快篩呈陽性不得進入會場。

另據美國之音（VOA）報導，上個月索國與中國秘密簽署迄今仍未公開的安全協議，如此中國可派軍進駐當地並設立軍事基地，美國及索國的鄰國，包括澳洲、紐西蘭等深感震驚及不安。

報導說，中國和索羅門群島政府對各方的擔憂不以為然，稱簽訂協議的整個程序透明、合理，不損害他國的利益，但從兩國召開記者會的方式，顯示雙方仍持續不透明的作業方式。

報導指出，王毅率訪團26日在夜幕籠罩下抵達索羅門群島，由警察保護他們如長龍般的車隊駛離機場。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110527

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