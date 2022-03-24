索羅門考慮與中國軍事與安全合作 恐引發美關切

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（中央社雪梨24日綜合外電報導）太平洋島國索羅門群島的官員今天告訴路透社，索羅門已與中國簽署一份警政協議，並將向內閣送交提案、考慮與中國簽訂包含軍事的更廣泛安全協議。這項發展很可能引發美國關切。

索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）去年11月爆發民眾示威動亂，部分與索羅門2019年與台灣斷交、與中國建交，引發的不滿情緒有關。

索羅門群島警政、國安與矯正部（Ministry of Police, National Security and Correctional Services）部長維克（Anthony Veke）今天發布聲明表示，他18日與中國公安部副部長王小洪召開視訊會議時，雙方簽署了警政合作備忘錄（MOU）。

與會的索羅門警政部常務秘書蓋羅卡萊（Karen Galokale）接受路透社電話訪問時，透露雙方也討論到更廣泛的合作協議。

她表示：「（與中國的）任何其他廣泛安全協議，會如同與澳洲的協議一樣。」「它將必須送交內閣討論。」這是索羅門官方首次公開證實考慮與中國進行更廣泛的安全合作。

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索羅門群島2018年與澳洲簽署雙邊安全協議，內容涵蓋警力和武裝部隊部署。傳統上，澳洲提供索羅門群島安全支援。去年荷尼阿拉暴動時，坎培拉也在索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）請求下，派出警力前往協助恢復秩序。

美國高階官員先前對中國有意與索羅門群島建立軍事合作關係表達疑慮後，華府今年2月便宣布，將在索羅門設立大使館。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110324