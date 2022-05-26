中索安全協議引不安 王毅稱中國無意建軍事基地

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（中央社記者張淑伶北京26日電）中國與索羅門簽訂安全協議引發多國不安，中國外交部長王毅今天聲稱，協議目的是協助索國提升警務執法能力、維護社會治安，不針對第三方，中國「無意建立軍事基地」。

中國和索羅門群島4月簽訂了安全合作架構協議，但並未公布細節。

王毅5月26日起至6月4日出訪南太平洋7個島國和東帝汶，首站來到建交兩年多的索羅門群島。他今天與索國外長馬內列（Jeremiah Manele）會談後舉行記者會說明中索安全合作。

據中國外交部發布，王毅表示，這個協議是主權國家之間的合作，目的在協助索國提升警務執法能力，支持其更好地維護社會治安，同時保護在索國的中國公民和機構安全，「合情合理合法，一切都在陽光下運行」。

他說，中國和索羅門群島推進安全合作有3項原則：一是充分尊重索方國家主權；二是協助維護索社會穩定；三是與地區安排並行不悖。

王毅說，兩國安全合作的目的在於幫助索方加強警察能力建設，「彌補安全治理赤字，維護索國內穩定與長治久安」。

王毅聲稱，兩國安全合作光明磊落，坦坦蕩蕩，不強加於人、不針對第三方，也「無意建立軍事基地」。

中國與索羅門群島先前秘密談判達成安全協議，此事曝光後，澳洲、紐西蘭都感受到要與南太平洋各國政府強化關係的壓力，日本也對北京將增加在南太平洋的軍事影響力表達關切。

儘管中國和索羅門方面先前都表示不會讓中方在索國設立軍事基地，但據外電報導，稍早一份外流的索中安全協議草案，內容包括允許中國海軍部署至索羅門群島的措施。索羅門群島距離澳洲不到2000公里。

北京還將把中索之間的安全合作架構協議擴大應用到整個區域。路透社取得的一份文件顯示，王毅下週在斐濟主持召開會議時，將尋求與10個太平洋島國達成一項涵蓋警務、安全和資料通訊合作的區域性協議。（編輯：楊昇儒）1110526