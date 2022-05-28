安全協議之後 中索再簽民用航空諒解備忘錄

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（中央社台北28日電）中國外交部長王毅正出訪包括索羅門群島在內的太平洋島國，中國民航網公布，中國與索羅門群島26日簽署民用航空運輸諒解備忘錄，為開通兩國航班奠定法律基礎。

中國民航網27日公布，中國與索羅門群島於26日簽署「中國民用航空局與索羅門群島民用航空局民用航空運輸諒解備忘錄」，並草簽了中索航空運輸協定文本。當天正在索羅門群島進行正式訪問的中國國務委員兼外長王毅與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）共同見證簽署。

報導指出，有關協議是落實兩國領導人推動共建「一帶一路」倡議的重要舉措，對進一步加強中索關係和兩國民航合作有重要意義。

協議也為開通兩國間航線航班或展開代號共享等商務合作奠定法律基礎，將有力支持中索經貿合作和人員進一步往來。

王毅於26日至6月4日訪問7個南太平洋島國及東帝汶，美國與澳洲高度關切中國在南太平洋的意圖。中國和索羅門群島4月簽署安全合作架構協議，但未公布細節，引發多國不安。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110528