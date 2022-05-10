澳情報首長：鄰國恐遭撒幣操縱 中國內部不滿日增

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澳洲秘密情報局局長席孟10日表示，澳洲所在區域的民主制度有可能被他國操縱，他也強調索中安全協議的影響重大。（圖取自www.lowyinstitute.org）

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（中央社雪梨10日綜合外電報導）澳洲對外情報機構首長今天罕見公開露面表示，澳洲所在區域的民主制度有被他國藉撒幣操縱的風險；中國方面，他則看到內部政治體制僵化，引發愈來愈多不滿。

路透社報導，澳洲秘密情報局（ASIS）局長席孟（Paul Symon）今天在智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）作上述表示。

幾週前，澳洲鄰近國家索羅門群島與中國簽署了安全協議，令西方盟邦擔心這可能為共軍深入太平洋提供門路。

席孟說：「我注意到我們區域的民主制度可以被操縱的程度，以及政治領袖可接受指揮、控制，並從他們獲得的慷慨捐助得利。」但席孟未點名任何國家，或深入闡述何謂慷慨捐助。

席孟也強調索中安全協議對於索羅門群島和附近區域影響重大。

他對英國軍情六處（MI6）首長摩爾（Richard Moore）等聽眾表示：「當前發展事關重大，對於澳洲、這個區域而言都是大事，而且我認為，對於索羅門群島上的母親和諸多百姓們來說，非常重大。」

索中安全協議已成為澳洲大選議題之一。澳洲政府被控外交政策出現重大失誤，正忙著替自己辯護。

協議細節並未公開，但索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）說，內容包括讓中國警方協助維護社會秩序和保護中國基礎設施。

中國方面則稱，這份協議要中國協助索羅門群島維持社會秩序、因應天災和人道救濟，並未對其他國家構成風險。

2003年，澳洲應時任索羅門群島總理凱馬凱薩（Sir Allan Kemakeza）要求，領導一項為期十年的區域維和任務，協助索國在騷亂後恢復穩定和安全。

席孟是2003年與凱馬凱薩會面以通過該任務的代表團成員。當年執行任務的外國部隊由索羅門政府指揮調度，目標是讓非法槍枝移出社區和打擊貪腐。

20年後，席孟說他看到索羅門群島內出現「非常不同的動態」，「存在引人關切的壓力和提議」。

另外，席孟也針對中國發表看法。他形容中國國內政治制度是一種「強制性單一文化」，且正引發內部不滿，暗指這可能使更多中國官員願意提供情資。

他說：「我們還不能確切知道事情會如何發展，但我們看到愈來愈多跡象顯示（中國）官員和個人有興趣建立關係…（而且）非常真切憂心他們的文化，他們的文化缺乏多元性。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110510