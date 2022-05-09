澳總理矢言確保中國不在索羅門設立軍事基地

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（中央社雪梨8日綜合外電報導）澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天在激烈的選前辯論中矢言，澳洲將與盟國攜手合作，確保中國不會在索羅門群島建立軍事基地。

北京上月宣布與索羅門群島簽署安全協議後，中國在太平洋地區日益增長的影響力成為澳洲5月21日大選前的熱門政治議題。

中國與索羅門群島的協議尚未公布，但洩露的草案內容引起該區域國家的警戒，特別是允許中國海軍在索羅門群島部署的條款，當地距離澳洲不到2000公里。

莫里森的保守派政府在最近的民意調查中落後反對派，他因未能阻止中國在澳洲傳統上具有很大影響力的區域簽署協議而備受批評。

莫里森曾警告，在索羅門群島設立中國軍事基地之舉形同越過「紅線」。

在辯論中被問及「紅線」的具體意義時，莫里森說：「澳洲將與夥伴攜手合作，以防止出現這種結果。」

他還說：「索羅門群島政府已向我們明確表示，這也不是他們尋求或支持的結果。我認為，中國在當地設立軍事基地，也不符合他們的國家利益。」（譯者：施施）1110509