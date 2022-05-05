索羅門總理稱受到入侵威脅 澳洲呼籲冷靜

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（中央社雪梨5日綜合外電報導）南太平洋島國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞近日宣稱遭到「入侵」威脅，並說他的國家被當成「揮舞手槍的嬰兒」一般對待，澳洲總理莫里森今天則呼籲冷靜回應。

索羅門群島上個月與中國簽署安全協議後，即將在5月21日面對澳洲聯邦大選的莫里森（Scott Morrison），即一直在跟批評政府外交政策的人士進行爭論。

這項協議引起澳洲和美國的警覺，兩國擔心這可能會讓北京當局在距離澳洲不到2000公里的南太平洋地區建立軍事據點。

莫里森今天告訴記者：「當處理這些議題時，我們需要保持冷靜和沉著。」

他指出，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）跟北京當局簽訂這項「祕密協議」後，他對索羅門群島和太平洋的安全感到憂心。

莫里森堅稱，他旗下政府平等對待這個太平洋「家人」，但美國和澳洲對中索安全協議的批評激怒了蘇嘉瓦瑞。

蘇嘉瓦瑞3日告訴索羅門國會，「我們對於有關各方持續表現出缺乏信任感到遺憾」，並說這項協議「沒什麼好擔心的」。

蘇嘉瓦瑞在沒有具體點名國家的情況下表示，索羅門群島已受到一旦損及他國利益就將面對「軍事干預的警告」。

蘇嘉瓦瑞指出：「換句話說，議長先生，我們受到入侵的威脅，這很嚴重。」

他並說：「我們被當成拿著手槍四處走動的幼兒園學生一般對待，因此需要被監督，這是對我們的侮辱。」

此外，索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）宣稱，索國與中國簽訂的協議「不會破壞我們與澳洲的安全合作」。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110505