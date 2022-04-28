中索簽協議可能建軍事基地 國安局﹔去年即掌握

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）中國與索羅門日前祕簽安全合作協議，中國可能在索國建立軍事基地，引起多國關切。國安局長陳明通今天在立院答詢指出，國安局去年即已掌握簽約訊息，對於尚未曝光的合約內容也已大致掌握。

立院外交及國防委員會今天邀請陳明通列席報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢。

中、索4月中旬被披露已簽署的雙邊安全合作協議成立委關切焦點。中索未對外公布合約內容，但傳出索國將可據以要求中國派遣公安、武警、軍事人員、執法及武裝部隊赴索羅門群島協助維穩，中國船艦也可停靠索國港口進行運補作業。

立院外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政詢問，中索安全合約未曝光，國安局是否掌握情資，陳明通表示已掌握合約大致內容，將私下向羅致政說明。

外交及國防委員會召委、國民黨立委江啟臣詢問，國安局何時掌握中索將簽署安全合約，陳明通表示，去年即已掌握，當時了解的情形就和目前差不多。江啟臣回應說，「去年就掌握，很神喔」。

江啟臣詢問國安局是否也可預言哪個邦交國最有風險，例如歐洲唯一邦交國教廷的邦誼是否穩固。陳明通表示，邦交國情勢都是動態發展，但他認為「天主教不可能放棄任何子民」，那是違反教義的，教廷即使在納粹時代也沒有放棄德國。

陳明通表示，中美區域角力，崛起的中國不斷挑戰霸權美國，就像歷史上的雅典崛起後，去挑戰霸權斯巴達，但最後雅典失敗了；索羅門被中國掌握，嚴重衝擊區域安全，讓各界更珍惜台灣的戰略價值。（編輯：郭無患）1110428