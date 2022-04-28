澳洲可能停派軍警赴索羅門 考慮中國維安手段殘暴

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（中央社記者丘德真雪梨28日專電）坎培拉表示，澳洲派駐索羅門群島的軍警將拒絕與中國維安人員一同執勤；假如澳洲軍警與中國維安人員的指揮調度無法分開，澳洲將會拒絕派遣軍警前往索國。

中華人民共和國與索羅門群島19日宣布已簽署安全協議；多位不具名澳洲官員向雪梨晨驅報表示，澳洲已重新考慮是否繼續派遣軍警支援索國。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）報導，索羅門群島去年11月暴動，澳洲派遣超過100名警察及軍人支援索國政府；而中國亦在索國派駐多名安全顧問。

由於澳洲和索羅門群島於2017年簽署「澳索雙邊安全條約」（Australia-Solomon Islands Bilateral Security Treaty）提到，澳洲派往索國支援維安的軍警必須接受索國指揮；因此，隨著中國與索國簽訂安全協議，中國可能派遣軍警前往索國，於是有關澳、中維安人員將如何互動的問題，引起澳洲輿論關注。

受訪的不具名澳洲官員表示，澳洲希望繼續支援索國的維安工作；不過，由於擔心中國軍警會在索國採取殘暴的鎮壓手段，澳洲軍警將會拒絕與中國維安人員一同執勤；假如澳、中軍警必須接受統一指揮並且一同執勤，澳洲將會拒絕派遺軍警至索國。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛、戰略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）向雪梨晨驅報表示，由於中國將派遣維安人員至索羅門群島，並對未來在索國出現的抗爭展開殘暴鎮壓，因此澳洲派駐索國軍警必須與中國維安人員「完全區隔開來」。

休布瑞吉相信，中國維安人員對付索國民眾的手法，將會與對付中國民眾的殘暴手法類似；澳洲軍警必須避免牽涉其中，以免需要替中國維安人員的行為負責。

總部設在雪梨的智庫羅伊研究院（Lowy Institute）太平洋島嶼計畫主任普賴克（Jonathan Pryke）說，如果讓澳、中兩國軍警在同個地方執行維安任務，將會隨時觸發其他問題。他指澳洲警察在索國聲譽良好；但中國警察的聲譽卻令人存疑。

報導提到，澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）相信，中國「很可能」將派遣軍警至索國。另外，安德魯斯27日接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時表示，中國與索國簽訂安全條約，只是中國介入太平洋地區的開始；如果有人相信中國會滿足於與索國簽訂安全條約，將會是「幼稚」的想法。她強調，澳洲政府對中國意圖是有所警覺的。（編輯：郭中翰）1110428