索羅門與中國簽安全協議 澳洲憂索國引狼入室

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲情報首長27日表示，在索羅門群島與中國簽下安全協議後，中國警察將會部署到索羅門，澳洲擔心中國警察鎮壓香港反政府示威所使用的「無情」手段，也將出現在索羅門。

澳洲國家情報處（Office of National Intelligence）處長席瑞爾（Andrew Shearer）上個月前往索羅門群島，試圖說服索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）不要與中國簽訂讓美國及其盟國都感到震驚的安全協議，但最終未能成功。

中索安全協議的細節並未曝光，蘇嘉瓦瑞表示，協議未含讓中國在索國建立軍事基地，僅涉及索國境內警務工作。

席瑞爾在印度新德里進行的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）中表示，蘇嘉瓦瑞去年11月請求澳洲派遣警力協助平息國內騷動，澳洲在8個小時內便做出回應。

由於索羅門群島和澳洲簽有一項雙邊安全協定，澳洲派赴的警察接受索羅門群島警察署（Royal Solomon Islands Police Force）的指揮調度。

席瑞爾表示，澳洲擔心在維安行動的統一調度上，中國警察所帶來的影響。

他說：「舉例來說，在索羅門群島這樣脆弱、動盪的國家，若出現我們看到中國在香港所使用的無情維安手段和策略，不但與太平洋國家解決問題的方式完全不符，還可能會在索羅門群島引發進一步的動盪及暴力事件 。」

中國駐索羅門群島大使館並未立即回應置評請求。中國先前表示，中國與索羅門群島簽訂的這份安全協議，不針對任何第3方，與索羅門群島現有的雙邊和多邊安全合作機制並行不悖。

中索安全協議已成為澳洲國會選舉的主要議題，因為澳洲人擔心中國海軍會在距澳洲不到2000公里的地方駐紮。

澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）今天告訴4BC電台，中國「很可能」會派兵到索羅門群島，並稱中國宣布與索羅門群島簽下安全協議的時間點，對澳洲選情來說是一種政治干預。

中國外交部昨天告訴記者，「澳方個別政客慣於透過發表抹黑中國、鼓吹戰爭的瘋狂言論來謀取政治私利」。

針對中國與索羅門群島簽下安全協議，席瑞爾否認是澳洲在情報工作上出現失誤。澳洲已經投入數以10億計美元，用於援助索羅門群島和提供索國維安協助。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110427