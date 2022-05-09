中索擬合作推動基建 專家：可能供解放軍使用

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（中央社記者丘德真雪梨9日專電）澳洲媒體根據一份外流文件報導，中國與索羅門群島擬簽訂「深化藍色經濟合作備忘錄」，中國將於索國建造碼頭、船塢及海底電纜等多項基礎設施。澳洲專家指出，有關設施可能提供中國軍事用途。

澳洲人報（The Australian）今天以頭版頭條刊登報導，指一份外流至該報，名為「深化藍色經濟合作備忘錄」（Memorandum of Understanding Deepening Blue Economy Cooperation）的草稿，內容指中索兩國擬展開多個「合作投資」計畫，包括興建港口碼頭、海底光纖電纜、船隻建造和修理等設施、打造深海漁業基地，以及合作推動「太陽能光電、風力發電、潮汐發電和其他潔淨能源」，並「探勘和發展近海石油、瓦斯和礦物資源」等。

報導提到，這份文件註明時間是「2022年」，文件上並沒有任何人簽名。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛、戰略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）指出，該文件是典型由中國政府和中國企業所主導的協議。他提醒，雖然表面上是經濟協議，但中國解放軍將可從中受惠。

休布瑞吉解釋，文件提到建造的多項設施，如碼頭、港口和物流設施等，將有可能會被中國軍方使用。他相信，該文件中的構想是由中國提出，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）只是配合接受而已。

報導指出，文件多處出現中國常見的官樣字眼，如「互惠」（mutual benefit）、「雙贏」（win-win）和「共享未來」（shared future）等。

「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）相信，這份文件的原文「明顯是完全以中文寫成」，且和中國向其他多個發展中國家推動「以中國做為首要經濟夥伴」的文件內容類似。

麥葛瑞格解釋，按照文件內容，索國在各方面的經濟決策將會受到中國影響。

麥葛瑞格認為，中國可能對索國龐大的漁業資源特別感興趣，因此致力推動與太平洋國家達成協議，以讓中國在太平洋國家的專屬經濟海域享有特權。

索羅門群島反對黨領袖瓦爾（Matthew Wale）認為，按照該文件內容，中國將可「全面掌握索羅門群島經濟」。他相信，該文件是由中國撰寫。

中國輿論近年常見以「藍」做為關鍵字的官方文件、期刊文章、新聞報導和專書著作，內容大多論述有關面向海洋的經濟及軍事擴張戰略，其中較引人注意，包括已退休的前中國海軍少將張召忠於2011年發表的專書「走向深藍」等。（編輯：陳惠珍）1110509