中國欲與太平洋10島國安全合作 引發美澳擔憂

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）中國擬尋求與10個太平洋島國達成一項涵蓋警務、安全和資料通訊合作的區域性協議，美國今天警告南太平洋國家當心與中國達成的「影子」協議。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）對記者說：「我們擔心媒體披露的這些協議可能會在倉促、不透明的過程中進行談判。」

雖說太平洋國家會做出自己的主權選擇，普萊斯表示，中國「的模式是在欠缺透明度或區域磋商下，提供隱蔽、模糊的交易」。

中國欲與10島國簽區域協議的計畫勢必引發澳洲和紐西蘭的關切，尤其是北京與索羅門群島才剛達成秘密安全協議。

根據稍早一份外流的索中安全協議草案，內容包括允許中國海軍部署至索羅門群島的措施。索羅門群島距離澳洲不到2000公里。

這份草案還禁止索羅門群島在未經中國許可的情況下公開談論協議內容。

北京的最新提議，等於是將索羅門群島協議的關鍵內容擴大到其他9個太平洋國家。

根據路透社取得的文件，北京向10個太平洋島國發送一份公報草案和5年行動計畫，尋求達成一項涵蓋警務、安全、貿易、海事和資料通訊合作的區域性協議，澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲「必須對此做出回應」。

艾班尼斯說，他的新政府已承諾採取更多行動，在海事安全、氣候變遷、增加援助和允許太平洋島國公民移民到澳洲等方面向太平洋國家提供支持。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天赴斐濟會見其總理，這是她23日宣誓就職以來首次訪問太平洋。

中國外交部長王毅今天稍早抵達索羅門群島，作為前往8國訪問的第一站，下週則將在斐濟主持太平洋外長會議，尋求與太平洋島國達成一項5年計畫協議。

根據美聯社取得的協議草案，中國希望培訓太平洋警察，在「傳統和非傳統安全」方面展開合作，並擴大執法合作。

中國還希望共同擬定一項海洋漁業計畫，包括在太平洋地區捕撈利潤豐厚的鮪魚，以及在網際網路營運方面加強合作、設立文化孔子學院和課堂；此外，中國也提到與太平洋國家建立自由貿易區的可能性。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110526