索羅門群島人士控政客遭中資買通 中央政府恐淪為北京傀儡

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（中央社記者丘德真雪梨31日專電） 索羅門群島 索羅門群島小檔案 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里

人口：約67萬

語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種

首都：荷尼阿拉

與台灣關係：1983年建交、2019年斷交 資料來源：外交部 看更多 關閉 安全事務專家塔利菲魯向澳洲媒體投書，指索國擬與中國簽訂安全條約將衝擊印太地區安全情勢。他批評中國讓索國捲入中、美地緣政治紛爭，並表示馬萊塔省從未同意索國政府與中國建交。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）網站昨天刊登塔利菲魯（Celsus Irokwato Talifilu）的投書，標題為「索羅門群島恐成中國的傀儡國」（Solomon Islands in danger of becoming a puppet state of China）。

塔利菲魯是馬萊塔省（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）的政治顧問。他說，按照外流至國際媒體的安全條約草案內容，中國將可在索國部署軍事和情報人員；這對索國以及印太地區來說，都是壞消息。

塔利菲魯認為，中國是「蓄意地」讓索國捲入中、美地緣政治紛爭，索國人民將會因此而受害。

塔利菲魯提到，中國是透過索羅門群島的政治領導層來控制索國；但他同時表示，由蘇達尼所領導的馬萊塔省從來就不同意索國於2019年與中國建交。

2019年9月16日索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）召開內閣會議，決議與中華民國斷交，並且與中華人民共和國建交。

塔利菲魯在投書中指出，來自中國的伐木業者買通索羅門群島政治人物，侵害索國的森林和人民。他說，由「侵吞利益的政客」（kleptocrats）組成的索國中央政府並未奉行民主政治，整個國家已淪為寡頭政治（oligarchy），中央政府不再向人民負責。

塔利菲魯提到，2021年11月首都荷尼阿拉（Honiara）有和平示威者要求蘇嘉瓦瑞下台，但遭警方以催淚彈和橡膠子彈驅逐；當局的鐵腕手段，隨即激起大規模暴動。

索羅門群島（藍標處）是南太平洋地區第3大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方，北與巴布亞紐幾內亞為鄰，南瀕萬那杜。（中央社製圖）

塔利菲魯說，索羅門群島國會2021年12月針對蘇嘉瓦瑞政府提出不信任案（俗稱「倒閣」）；但由於票數不夠（15票贊成、34票反對、2票棄權）而未能通過，蘇嘉瓦瑞政府得以保住政權。

塔利菲魯說，中國當時開價向每一位在投票中支持索國政府的議員提供3萬美元（約新台幣85萬元）。

根據索羅門星報（Solomon Star）網站2021年9月1日的報導，索羅門群島反對黨領袖瓦爾（Matthew Wale）揭發蘇嘉瓦瑞於同年8月25日簽署同意動用「國家發展基金」，向39位親政府國會議員提供每人索羅門幣20萬元（約新台幣70萬元）。瓦爾質疑蘇嘉瓦瑞政府還以其他方式向親政府議員輸送利益。

據紐西蘭廣播公司（RNZ）2021年9月8日報導，索國自從2019年與台灣斷交後，中國就成為索國「國家發展基金」的資金來源。另外據澳洲人報（The Australian）2021年12月6日報導，在39位原本親政府的國會議員當中，有4人已公開拒絕接受有關款項。

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塔利菲魯在投書中呼籲澳洲、紐西蘭、日本和美國為了索國人民福祉和區域安全著想，不要支持索羅門群島政府的寡頭政治。他還說，為避免讓索國全面淪為中國的傀儡，希望聯合國安全理事會能監督索國政府，確保2000年「敦士市和平協議」（Townsville Peace Agreement）獲得履行──按照協議內容，索國政府需要修憲、下放權力，並且擴大馬萊塔省和其他省分的自治權。

塔利菲魯提醒，索羅門群島是2023年太平洋運動會（2023 Pacific Games）主辦國；為了遷就2023年太平洋運動會，原訂同年舉行的索國大選卻被迫延後，此舉將會對索國的民主政治造成傷害。他又提醒，2023年太平洋運動會相關基礎建設工程已吸引中資企業的介入。（編輯：郭中翰）1110331