學者：南太平洋島國遇人道危機 中國趁機軍事布局

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（中央社記者丘德真雪梨14日專電）紐西蘭中國問題專家布雷迪向澳洲媒體投書，指中國利用近期南太平洋島國的人道危機，將解放軍出現於該區域的行為常態化。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天刊登紐西蘭坎特布里大學（Canterbury University）教授布雷迪（Anne-Marie Brady）撰文，標題為「中國如何利用人道救援工作鞏固南太平洋軍事部署」。

布雷迪指出，中國軍方近期介入南太平洋的主要事件，分別是東加（Tonga）在1月中火山噴發後，解放軍隨即馳援救災；去年年底 索羅門群島 索羅門群島小檔案 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里

人口：約67萬

語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種

首都：荷尼阿拉

與台灣關係：1983年建交、2019年斷交 資料來源：外交部 看更多 關閉 （Solomon Islands）政局動盪期間，中國派遣準軍事（quasi-military）部隊前往支援貪腐無能的索羅門群島政府。

布雷迪提到中國軍方引起關注的事例，包括中國一個月前派遺至索羅門群島的一架軍機，機上載著一批鎮暴裝備和6名顧問；此外，一架自中國廣州起飛後抵達索羅門群島的商用航機，機上除了載有一組身穿迷彩服的人員，還載著大批電牛棒（electric cattle prods）。

布雷迪又提到，1月15日東加火山噴發後，中國政府隨即指示位於斐濟的中國漁船運送乾糧到東加，然後中國共產黨黨媒環球時報就吹噓稱中國是第一個前往東加救災的國家；之後，中國才再派遺2艘軍艦和2架軍機前往救災。

布雷迪提醒，上述提到中國派遺到索羅門群島和東加的海軍和空軍單位，均是來自中國解放軍南部戰區（Southern Theatre Command），在過去兩年曾經於西太平洋地區投入大規模軍事演習。

布雷迪指出，中國政府試圖介入每一個太平洋島國的政治事務，而且多次試圖掌握太平洋島國的軍用機場及港口。她又指中國向斐濟、巴布亞紐幾內亞（PNG）和東加提供武器、軍用車輛、軍用艦艇、制服、訓練和軍用建築物；此外，中國海軍亦定期在太平洋地區進行軍事外交訪問。

布雷迪表示，中國多次在試射飛彈和發射人造衛星時，都會派遺遠望號系列軍艦部署於太平洋地區，甚至使用法屬玻里尼西亞首府巴比提（Papeete）以及斐濟首都蘇瓦（Suva）的港口。

布雷迪還提到，中國正利用位於太平洋各國的大使館，作為北斗衛星定位系統（Beidou）的機地台。她強調，北斗衛星定位系統是中國飛彈精準攻擊目標的關鍵工具。

布雷迪認為，中國解放軍之所以在南太平洋區廣泛部署和常態地出現，歸根究底是由於澳洲、紐西蘭和其他多國民主國家過往的政策失誤所致。她舉例指出，澳洲自從1997年起就與中國展開「澳-中防衛戰略對話」（Australia–China Defence Strategic Dialogue）；澳、紐等國更在2010年代多次與中國一同於太平洋地區展開軍事合作活動。

布雷迪認為，中國軍方近期介入南太平洋，是中國「灰色地帶」（grey zone）布局的一部分。

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近年「灰色地帶」衝突，特別是中國發動「灰色地帶」攻勢議題之所以受到國際輿論關注，主要是從丹麥哥本哈根大學軍事研究中心研究員雅各布森（André Ken Jakobsson）的研究開始。

雅各布森分析中國自2018年染指北極圈所採取「戰爭與和平之間」的「混合戰」行為，指中國將衝突抑制於戰爭門檻之下，而同時利用一切手段和資源來爭取達成其政治目標的行動，雅各布森將之命名為「灰色地帶」。（編輯：林憬屏）1110214