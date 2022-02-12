抗衡中國 美將恢復駐索羅門使館增加影響力

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（中央社威靈頓12日綜合外電報導）美國表示將在索羅門群島設立大使館，並以異常直率的措辭提出一項計畫，要在中國變得「強大深入」前，增加美國在這個南太平洋國家的影響力。

美聯社取得美國國務院致國會的通知，當中說明美方這項計畫的論據。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）目前正在出訪太平洋國家，今天飛抵斐濟。這趟行程的第一站是澳洲，最終站是夏威夷。

國務院表示，索羅門群島人民珍視與美國人在第二次世界大戰並肩作戰的歷史，卻因中國「積極尋求接觸」索羅門群島菁英政治人物和商界人士，美國正面臨失去這層優先關係的危險。

美國構思擬恢復駐索羅門大使館之前，這個人口70萬的南太島國去年11月爆發暴動，震撼全國。這場動亂始於和平抗議，凸顯醞釀已久的區域對抗、經濟問題，以及索國與中國關係的疑慮。暴民放火焚燒建築物，並打劫店家。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）12月逃過不信任投票，在90分鐘的激昂演說中向國會議員表示，他並沒有做錯，也不會屈服於「邪惡勢力」和「台灣代理人」。

美國曾在索羅門設立大使館5年，隨後於1993年關閉，此後由美國派駐鄰國巴布亞紐幾內亞的外交人員派赴索羅門，並且在當地設置領事館。

設立大使館的宣告，符合美國總統拜登政府昨天宣布的印度太平洋戰略，並強調與太平洋區域盟邦建立夥伴關係，藉此對抗中國與日俱增的影響力和野心。

根據國務院致國會的通知，中國與索羅門政商領袖接觸時，向來「藉由慣用的模式，也就是給予誇大其詞的承諾，大撒幣的基礎建設貸款，以及相當危險的債務規模」。

國務院寫道：「索羅門群島是最大的太平洋島國，美國在當地並未設立大使館，而強化與索國的政治、經濟和商業關係，符合美國戰略利益。」（譯者：李佩珊/核稿：曹宇帆）1110212