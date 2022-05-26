紐西蘭宣示承擔太平洋安全挑戰 促美重返CPTPP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）到訪華府的紐西蘭總理阿爾登今天表示，美國若要與印太地區進行經濟交往，就應該重返2017年退出的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。她並指出，紐西蘭有意願和能力應對南太平洋的安全挑戰。

路透社報導，阿爾登（Jacinda Ardern）指出，目前稱為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的多邊協議是個「黃金標準」，但是即使沒有這項協定，紐西蘭仍將繼續努力以擴大進軍美國巿場。

阿爾登談到CPTPP時表示：「如果美國希望在經濟上參與我們這個地區，這就是它可以著力的地方。」美國總統拜登政府因顧慮對國內就業的衝擊，一直不願重返此一協定。

阿爾登告訴記者，拜登本週在東京正式啟動、由紐西蘭等13國加入的「印太經濟架構」（IPEF），可當做在數位、氣候和減少摩擦等問題上的「討論起點」。

在會見美國國會議員後，阿爾登表示，她早已強調過，擴大印太地區貿易機會和夥伴關係的必要性。

阿爾登指出，IPEF可以提供解決非傳統貿易障礙的機會，例如那些造成美國嬰兒配方奶粉短缺的障礙。她說：「所以這對我們來說是一個機會和開始，我們會把握它，但我們也會繼續爭取市場准入。」

拜登發起IPEF是作為美國反制中國影響力不斷擴大的行動之一，但其中並未提供印太地區熱切期待的關稅減免和擴大市場准入。

阿爾登表示，紐西蘭誠心誠意地參與IPEF，「參與決定這些討論總比不參與要好，但我們會繼續盡力爭取市場准入。」

紐西蘭實施兩年多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制後，正準備全面重新開放邊界。阿爾登趁此次訪美，爭取擴大出口並招攬更多觀光客。

紐、美雙方都未宣布，甫染疫痊癒的阿爾登此次將會見拜登。兩國雖為密切盟邦，但在白宮嚴格防疫作為下，是否有此會面安排並不確定。

阿爾登今天還表示，南太平洋可以自行處理安全需求。目前中國與南太平洋10個島國大力加強關係的詳細計畫已浮現。

阿爾登與美國國會參議員會面後指出：「在任何安全相關問題上，我們強烈地認為，在太平洋地區，我們有辦法也有能力應對目前存在的任何安全挑戰，而紐西蘭也願意那麼做。」

「我們認為太平洋都是一家人，因此哪裡有需要，我們都願意響應號召，起而行動。」

中國外長王毅今天展開7個南太平洋島國及東帝汶訪問行程，北京對太平洋地區的安全計畫將是他這次出訪主軸。

根據法新社取得中國對南太平洋10個島國提出的協定草案內容，中國希望參與訓練當地警察、提供網路安全以及進行海洋測繪等高度敏感的工作。

在此之前，中國與索羅門群島（Solomon Islands）秘密談判達成安全協議一事近日曝光。

中、索間的協議令區域強權澳洲、紐西蘭出其不意，也使兩國承受到對南太各國政府強化關係的壓力。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）一上任，今天就出訪斐濟。

她說：「中國意圖明顯，澳洲新任政府也是。」

黃英賢指出：「我們要幫助打造比較堅實的太平洋家庭，我們希望為太平洋注入新活力並引進更多資源。」

「我將會經常出訪區內各國。」（譯者：何宏儒/核稿：張佑之）1110526