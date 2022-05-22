政院：台灣重視國際高標準 符合CPTPP要求

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（中央社記者陳俊華台北22日電）行政院政務委員鄧振中今天在APEC貿易部長會議中，說明台灣重視環境永續發展，且用行動證明願意且能夠符合國際高標準規範，這是符合CPTPP要求，各國應儘速通過台灣入會申請案的關鍵。

行政院經貿辦公室晚間透過新聞稿表示，台灣與美國、日本及CPTPP等亞太地區21個國家的貿易部長，在台北時間21日到22日的亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議中，持續針對疫情後復甦，維持自由開放的全球貿易與投資環境進行討論。

經貿辦指出，這次會議在泰國曼谷舉行，是2019年智利部長會議後，首次恢復以實體方式舉行的APEC貿易部長會議，並且安排企業界領袖與各國貿易部長間的互動對話，腦力激盪共同謀求面對國際經貿環境變化的因應方式。

經貿辦表示，行政院政務委員鄧振中代表台灣參加這次貿易部長會議，並在會中說明台灣的經濟2021年在疫情中的堅韌表現，不僅GDP和貿易成長都高於全球平均，在日經亞洲（Nikkei Asia） 的「COVID-19復甦指數」中也居全球冠軍，顯示在回歸正常生活的作為受到肯定。

經貿辦說，持續面對疫情和俄烏戰爭等區域衝突挑戰，呼籲APEC各國重新恢復各國人與人間的連結，促成疫後復甦；台灣透過新南向工作，不只推動APEC地區學生來台就讀大專院校的人數，2021年仍成長超過10%外，2月也提出移工留才久用方案，開放符合資格的移工、僑外生無工作年限的限制，將優秀且成熟的外國技術人才留用。

經貿辦表示，將持續與國際接軌，依據國際標準及科學證據為基礎，進行與貿易夥伴間的農產與食品貿易。台灣不斷地在用行動，證明台灣願意且能夠符合國際高標準的規範，這是台灣符合「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）要求，各國應儘速通過台灣入會申請案的關鍵。

經貿辦說，包括台灣在內的所有會員都表達支持多邊貿易體系及WTO，多希望在即將召開的WTO部長會議能在回應疫情、漁業補貼、農業及WTO改革等議題取得具體進展。

經貿辦指出，包括台灣企業代表在內的APEC「企業諮詢委員會」（ABAC）建議，制定多年期工作計畫，推動亞太自由貿易區（FTAAP），並建議優先聚焦數位化、包容性、永續性、貿易與投資、貿易回應疫情五項領域，以兼顧傳統及新興貿易議題。

經貿辦說，今年主席國泰國設定以「開放、連結、平衡」主題，來促成各項與「生物－循環－綠色經濟」的相關工作。鄧振中呼籲，APEC各國重視環境相關的永續發展議題，更以台灣「2050年淨零排放」目標，及在推動中的「氣候變遷因應法」，盼對全球永續發展相關的經濟發展方向，共同與各國做出貢獻。

經貿辦表示，由於APEC會員對於這次貿易部長會議聯合聲明關於俄烏衝突的文字應如何呈現，截至會議結束前仍無法達成共識，主辦國泰國最後宣布這次會議無法發布部長聯合聲明，改以主席聲明取代。（編輯：林克倫）1110522