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CPTPP4/224

加入WTO 20年 經部：盼台成為穩定世界貿易秩序力量

2022/5/10 18:48
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（中央社記者潘姿羽、蘇思云、曾智怡台北10日電）台灣加入世界貿易組織（WTO）屆滿20年，產官學界均肯定其經濟效益，經濟部次長陳正祺表示，台灣將續與世界一同面對挑戰，成為穩定世界貿易秩序的力量，並邁向下個經貿自由化新篇章。

台灣在2002年加入WTO成為第144個會員，2022年屆滿20週年，中經院今天特別舉行「我國加入WTO 20週年意義及展望」研討會，邀請專家學者回顧並展望未來。

陳正祺致詞時指出，全球面臨地緣政治、疫情、平台經濟等新型態商業模式竄起等新衝擊，WTO須加緊腳步、發展新規範，以因應現在世界需要；又逢供應鏈斷鏈、氣候變遷、糧食安全、能源危機等，台灣作為WTO成員，會跟世界一同面對挑戰，參與各項議題討論，成為穩定世界貿易秩序力量。

陳正祺並表示，台灣加入WTO後，不但持續調整經貿體制，也推動加入區域經貿協定，例如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會修法本已完成9項，今年4月又完成著作權、商標法、專利法等3項修法工作，已做好充足準備，多數國人也都支持台灣積極融入國際社會，相信將一一克服難關，邁向下一個經貿自由化新篇章。

首任駐WTO常任代表顏慶章則提醒，CPTPP對貿易自由度的需要遠大於當初加入WTO，台灣要用什麼方式盡速完成相關談判工作十分重要。

顏慶章進一步指出，台灣市場自由度看似很高，實際上有很多潛規則，部分業者民營化，但還是有15%至20%掌握在政府手上，導致該企業按照市場機能發揮的空間有限，這不只發生在金融業，非金融業也有類似情形。

對於近年WTO的地位受到挑戰，行政院政務委員鄧振中則表示，WTO是很穩定的國際經貿法體系，國際上還是需要WTO這套機制，2021年提出爭端解決機制的有9個案子，今年5月有提5案，可以看得出來，不管各國是想真正解決問題還是紓解國內政治壓力，國際上還是在運用這套機制。

鄧振中表示，台灣對WTO體系要持續關注，像是之前制定萊克多巴胺標準跟開放福島食品，也都是食品標準問題，台灣要參加國際社會就要準備接受標準，還好經過辯論後社會大眾可以接受，應該避免訴諸恐懼或是政治辯論的行為。

鄧振中指出，過去20多年來，台灣社會已經可以接受產品必須走到國際市場，自由化是未來重要方向，而在衛生安全標準部分，如果台灣可以克服，參加國際組織的本錢也會愈來愈多。（編輯：潘羿菁）1110510

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