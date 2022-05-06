日本眾議員西野太亮確診 自民黨訪團：推測在日感染

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（中央社記者游凱翔台北6日電）日本眾議員訪團成員西野太亮確診，鈴木憲和今天指出，推測是在日本感染，應該不是在台灣，只是到了台灣才檢出陽性；儘管如此，總統蔡英文還是很溫馨的慰問與關心。

日本自民黨青年局訪團3日至7日來台訪問，期間晉見總統蔡英文、弔唁前總統李登輝。訪團成員由日本眾議員小倉將信、鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮及日本青年會議所幹部等共11人組成。

訪團上午在台北市大倉久和飯店舉行媒體見面會，原訂5名眾議員全員出席，因訪團成員西野太亮確診，因此由鈴木憲和、鈴木隼人兩人代為出席。

鈴木憲和在會中分享訪台感想，他表示，抵達機場後成員立刻進行PCR核酸檢測，此次透過外交泡泡訪台，因此不能脫口罩且所有的動線必須分開，對於台灣防疫措施感到印象深刻；且為了以防萬一，抵台後訪團分兩組行動，第一組是小倉將信率領，第二組則是由他帶領。

鈴木憲和指出，西野太亮昨天陽性確診，但推測是在日本感染，應該不是在台灣，只是到了台灣才檢出陽性。儘管如此，總統蔡英文還是很溫馨的慰問與關心。

他分享，剛抵台在飯店等待PCR結果的空檔，發現房間擺著由蔡總統送上的珍珠奶茶、鳳梨酥，是他們這輩子喝過、吃過最棒的珍奶與鳳梨酥，深切感受到台灣的溫暖與周全的照顧，盼世界早日克服疫情，恢復日台間交流。

鈴木憲和也分享此行的三大成果。第一，他們在4日前往前總統李登輝墓園參拜，對日本來說，李登輝是大恩人、也是台灣民主化之父，且從李登輝墓園之處能看見台北市景，甚至一旁也有櫻花樹，令他感覺到李登輝在天堂祝願台灣的和平與穩定，因此他們願繼承李登輝的精神，繼續為強化台日關係做出努力。

第二，總統蔡英文、副總統賴清德昨天在百忙之中抽空會見，他們認為日本的鄰居台灣及台海安全對日本的安全非常重要，蔡總統談及台灣推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）所做的諸多努力，訪團成員除了願意推動台灣加入CPTPP，也願意協助推動加入世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）。

第三，此行也與救國團交流，雙方的交流在1967年由時任青年局長海部俊樹任內推動，並延續迄今；昨天也與台北市長柯文哲會談，今天預計將與新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦會談，期盼強化台日地方之間的交流。（編輯：張良知）1110506