日議員鈴木憲和：日本絕不允許用武力片面改變現狀

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（中央社記者溫貴香台北5日電）日本自民黨眾議員鈴木憲和今天晉見總統蔡英文表示，在當前因俄烏戰爭緊張的國際情勢下，到訪台灣意義重大。他還說，日本絕對不允許某些國家用武力片面改變現狀的做法，兩國在這方面可以加緊合作。

總統蔡英文上午在總統府接見日本自民黨青年局長小倉將信眾議員一行人。

鈴木憲和致詞表示，雖然疫情嚴峻，但反而更加深台日彼此的情誼，其中包括日本提供台灣疫苗、而台灣在疫情爆發很早的階段提供日本口罩及醫療器材等，台日兩國的信賴關係與人民之間的情誼愈來愈深厚。

鈴木憲和說，在俄烏戰爭使國際情勢非常緊張的時刻，能夠到台灣訪問並與台灣各界進行意見溝通，本身就具有相當大的意義，他要藉這個場合再次強調，日本絕對不允許某些國家用武力片面改變現狀的作法，兩國在這個領域方面可以加緊合作。

他說，台日兩國都是非常緊密的鄰國關係，所以，台海的和平穩定也攸關日本的和平以及穩定，必須要有這樣一個認知，日本年輕的政治家也願意攜手合作，促進這些意念與想法讓更多人知道。

他表示，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是一個高標準的經貿合作架構，也是以亞太地區為中心，共同認可且通過的經濟合作架構，本身具有戰略上的意涵，台灣為了要加入CPTPP積極整理國內相關法規的修正工作，對於台灣這樣的努力，他個人表示敬意，日本自民黨青年局對於台灣參與CPTPP這件事情向來都表示支持。

此外，他表示，台灣向來積極尋求加入世衛（WHO）以及國際民用航空組織（ICAO）等國際組織，自民黨向來都表示支持，未來也會扮演更重要的推手，來促進台灣有機會參與上述的國際組織。

他提到，自己選區是以「阿信」這部片聞名的山形縣，屬於日本東北地區，稍早之前，台灣解除對東北5縣的食品管制措施，他再次表示感謝，未來仍有許多問題尚待解決，也期盼蔡總統指導下，上述這些問題能夠獲得解決。

此外，鈴木憲和說，昨天訪團到前總統李登輝墓前祭拜，李登輝長期培養台日之間的相關人才，對台日發展有很多的貢獻，自民黨青年局也期盼把台日深厚友誼傳承給下一個世代。

鈴木憲和也帶來日華懇談會會長古屋圭司給蔡總統的親筆信函，由他親自轉交給蔡總統。（編輯：翟思嘉）1110505