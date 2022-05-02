紐西蘭僑胞籲挺台加入CPTPP 奧克蘭政要表支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨2日專電）紐西蘭台灣華夏協會日前在奧克蘭舉行會員大會，協會理事長陳琮崴致詞時呼籲支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；奧克蘭市議員柯林斯（Efeso Collins）等當地政要到場表示支持。

柯林斯除了是現任奧克蘭市議員之外，亦是今年10月奧克蘭市長選舉候選人。他提到自己擁有南太平洋島國薩摩亞血統，而南太平洋島民和台灣原住民族又有著密不可分的歷史血源關係，因此榮幸能夠出席這次挺台活動。

駐奧克蘭台北經濟文化辦事處處長陳詠韶在4月30日的當天活動致詞時表示，台灣除了民主、自由和人權受到國際高度肯定之外，在疫情期間經濟更逆勢成長，展現韌性。

陳詠韶提到，台灣2021年經濟成長率高達6.45%，為11年來新高；今年3月分的出口達到435億美元，年增率21.3%，創下歷年單月新高、21個月長紅和連續7季正成長紀錄。

陳詠韶強調，台灣有充分實力和高度意願加入CPTPP；且4月15日立法院剛三讀通過智慧財產權三法修訂，讓台灣法規更符合CPTPP高規格的標準。

其他出席當天挺台活動的政要，包括台裔奧克蘭市議員楊宗澤、奧克蘭市政府族裔事務諮詢委員會聯合主席陳怡華，以及僑務委員陳姿穎等。（編輯:陳惠珍）1110502