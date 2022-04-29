林飛帆問若中侵台 加拿大前總理：各國捍衛民主台灣

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（中央社記者溫貴香台北29日電）民進黨副秘書長林飛帆今天表示，出席瑞辛納對話，會議過程中詢問與會的代表，若中國侵略台灣，國際民主陣營是否會馳援台灣？加拿大前總理哈珀表示，希望各國能夠一起捍衛民主台灣；且重申挺台加入CPTPP，中國則該被拒絕。

林飛帆今天在臉書發文表示，感謝印度觀察家研究基金會（ORF）的邀請，讓他以台灣民主基金會董事身分，和台灣國防安全研究院國家安全所長沈明室一起代表台灣出席印度一年一度，重要的安全、戰略與外交的國際盛會「瑞辛納對話」。

他說，「瑞辛納對話」被喻為印度版的「香格里拉對話」，是各國政要、外交智庫、安全單位、NGO與學界交流互動的大型論壇。往往每年都有3000、4000人，從世界各國來參加。今年，包括歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）等人都出席。

林飛帆表示，這幾年來，台灣也都沒有缺席瑞辛納對話，積極投入，也積極爭取場邊會晤。去年因為疫情，瑞辛納對話改為線上會議。今年好不容易重回實體會議，又遇上俄烏戰爭。

他說，印方對俄烏戰爭的立場，以及「台灣的安全」與「中國對自由民主秩序的威脅」也很自然的成為多場會議的討論焦點，受到高度關注跟討論。印度方面沒有避諱接受挑戰，與各種議題被討論的空間，也令人印象深刻。希望這個論壇未來也能持續如此。這次有機會來參加，確實大開眼界。

他很高興把握機會替台灣發聲，有幸得到正面的支持。包括澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）、加拿大前總理哈珀（Stephen Harper）都在會議中再度聲援台灣。

會議過程中，林飛帆詢問與會的代表，若中國侵略台灣，國際民主陣營是否會馳援台灣？加拿大前總理哈珀說，「中國之所以視台灣為威脅，並不是因為台灣會推翻中國政權、或者台灣威脅到中國的完整性，而是台灣的存在及成功本身，就足以推翻中國試圖建立專制統治的正當性論述。」「他希望各國能夠一起捍衛民主台灣。」

林飛帆表示，中國對世界各國的貿易安全帶來的威脅已逐漸成為國際共識，對台灣而言也一樣。因此，台灣積極尋求加入國際區域貿易組織，例如CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）；但這些過程，都遭受到中國嚴重干擾。

一向非常挺台的澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）回應，重申力挺台灣加入CPTPP的立場。

艾波特說，「中國與台灣均申請加入CPTPP，但台灣是自由且公平的貿易對象，而中國並不是。因此，在我看來，中國想加入CPTPP應該被拒絕，而台灣才應該加入！如果最終中國獲准加入CPTPP，而台灣遭拒之門外，那就意味著CPTPP的成員國忌憚中國。但我們不應以忌憚，而是應以公平公正作為接納CPTPP新成員國的標準；因此，讓我們將台灣納入CPTPP。」

林飛帆說，真的令人感動。會後，特別向他們表達台灣的感謝。兩位前總理都非常客氣，也不斷強調支持台灣是應該的，希望台灣繼續加油。

林飛帆說，3天的會議下來，認識了不少的新朋友，收穫很多。也趁著在印度期間，跟印方的智庫組織、國會議員，和學界朋友交流，希望爭取更多台印交流與合作。真的期待下次有機會再來，也要感謝在印度前線外交人員的辛勞。（編輯：蘇志宗）1110429