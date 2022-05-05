日本自民黨青年局訪團成員傳確診 總統盼早日康復

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總統蔡英文（右）5日在總統府接見日本自民黨青年局訪團，因成員一人確診COVID-19，蔡總統表達關心，希望確診者早日康復，訪團各位貴賓平安。中央社記者鄭傑文攝 111年5月5日

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（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天接見日本自民黨青年局訪團因成員1人確診，總統表達關心，希望確診者早日康復，總統致詞表示，未來會持續完善法規與市場的措施，全力申請加入CPTPP，也要請日本議員朋友繼續支持台灣的國際參與。

總統蔡英文上午在總統府接見「日本自民黨青年局長小倉將信眾議員一行人，總統說，在國際疫情的影響，這是自民黨青年局睽違將近3年再次組團訪問台灣，因此有機會與貴賓見面；不過，剛剛接獲通知訪團中有出現確診案例，有幾名議員今天無法到現場，首先，總統表達關心，希望確診者早日康復，訪團各位貴賓平安。

總統表示，去年9月台灣已經正式申請加入CPTPP，今年初完成專利法、著作權法以及商標法的修法工作，就是要向國際展現台灣有決心符合CPTPP高標準的貿易規範，未來會持續完善法規與市場的措施，全力申請加入CPTPP，也要請日本議員朋友繼續支持台灣的國際參與。

總統說，不論CPTPP、ICAO（國際民用航空組織）、UNFCCC（聯合國氣候變化綱要公約）、國際刑警組織（INTERPOL）或是這個月即將舉辦的WHA（世界衛生大會），台灣都有能力也願意善盡國際成員的責任，與各國分享經驗、交換意見。

她表示，此時此刻面對全球威權主義擴張，台灣位處民主防線的最前線，會持續與民主盟友共同合作，捍衛民主的價值。

總統提到，3月與日本前首相安倍晉三進行視訊會談，安倍再次提到「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」，這個概念不僅在日本國內引起許多討論，在台灣也有很多的關注。

總統指出，不論是台灣或是日本的安全都不是單一國家的課題，必須要從整個第一島鏈地緣政治的視野來考量，也正因為如此台日關係才會如此緊密與重要，未來台灣會與日本一起努力為印太地區的繁榮做出更多貢獻。

最後，總統表示，各位都是台灣最誠摯朋友，也是台日關係重要的推手，有了大家的支持，相信台日友情愈來愈緊密，愈來愈深厚。（編輯：蘇志宗）1110505