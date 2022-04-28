印度瑞辛納對話 與會者關切台海局勢多人挺台

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（中央社記者林行健新德里28日專電）印度政府與智庫合辦的「瑞辛納對話」本週舉行3天，出席的台灣學者沈明室表示，許多與會政要、學者與專家關心俄烏戰爭對台灣海峽安全的連帶影響，多人公開力挺台灣。

國防安全研究院代副執行長、國家安全所所長沈明室受邀擔任27日「美國雄鷹能否振翅高飛」場次的與談人，除了美國未來的發展外，主持人與聽眾也詢問俄羅斯入侵烏克蘭對台灣與中國有何影響。

沈明室說，台灣與烏克蘭同樣都有強大鄰居，烏克蘭戰火使台灣人瞭解到戰爭並不遙遠，開始思考若戰爭發生，人民或公民團體該做些什麼。

他引述民意調查結果表示，願為保衛台灣而戰、支持國防改革的台灣民眾，從俄烏戰爭爆發前的40.3%，增至戰爭爆發後的70.2%，顯示希望提升國防能力以嚇阻中國入侵的期待升高。

主持人問及台灣人對於中國是否可能攻台的評估，沈明室回應，中國正忙於內部事務，包括中國共產黨第20次全國代表大會的權力分配、上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情控制混亂，甚至北京也可能封城，近期內不會攻台。

沈明室說，鑑於美國等西方國家對烏克蘭的支持，以及俄羅斯入侵烏克蘭遭遇的挫敗，北京將檢討攻台計畫時程與內容，擷取教訓在軍隊編組、編制、訓練與作戰等方面設法精進。

他認為，在台灣未挑釁的情況下，中國並無攻台的迫切性，但若區域情勢發生重大變化，比如2024年印度、美國、台灣均有大選，則另當別論。

瑞辛納對話（Raisina Dialogue）是由新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）與印度外交部聯合主辦的地緣政治與地緣經濟對話，今年邁入第7屆，25日至27日在新德里舉行。

另方面，沈明室告訴中央社，許多國際政要、學者與專家在瑞辛納對話公開挺台。

沈明室舉例，前澳洲總理艾波特（Tony Abbott）即在他所參加的場次上表示，雖然中國與台灣均有權加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但台灣實屬自由且公平的貿易體，中國則不是。因此，中國應被拒絕加入CPTPP，而台灣則當加入CPTPP。

艾波特認為，如果最終中國獲准加入CPTPP，而台灣遭拒於門外，意味著CPTPP成員國忌憚與中國關係。

沈明室也說，前加拿大總理哈珀（Stephen Harper）說，不知各國是否會在台灣遭到侵略時及時馳援，部分原因在於台灣國際現狀的本質，但他仍盼各國能夠捍衛民主台灣。

哈珀稱，中國之所以視台灣為威脅，並非台灣可以推翻中國政權、或台灣威脅中國的完整性，而是台灣作為自由民主模範的存在及成功，推翻了中國以專制政權保障人民生活的論述。（編輯：郭中翰）1110428